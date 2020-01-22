Россия - США. Финал хоккейного турнира юношеских Олимпийских игр 2020. Прямая онлайн-трансляция

В среду, 22 января, хоккеисты сборной России сыграют финальный матч на Третьих Зимних юношеских Олимпийских Играх. В соперниках у нас - команда США. Сборные уже играли между собой в решающей игре таких турниров 4 года назад - в полуфинале наши уступили и в итоге заняли третье место. Сейчас же - пойдет спор за победу.

В полуфинале юношеской Олимпиады россияне, напомним, победили со счетом 10:1 команду Финляндии. Три шайбы забросил наш капитан Иван Мирошниченко. А вот команда США по пути к решающему поединку турнира выиграла со счетом 2:1 у сборной Канады.

- Я не думаю, что нужно искать какие-то дополнительные стимулы к финалу против США. Понятно, что соперник серьезный, обыграть его хочется всем. Каждый из ребят прекрасно понимает, какой это принципиальный противник и насколько важен финальный матч, - заявил перед финалом юношеской Олимпиады главный тренер нашей сборной Владимир Филатов.

Финальный матч юношеской Олимпиады 2020 Россия - США начнется в 17:00 по московскому времени.