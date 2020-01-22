Александр Матовников - замглавнокомандующего Сухопутными войсками: Экс-полпреда в СКФО отправили в армию

Может кто-то и забыл, но Александр Матовников - офицер с редким, в том числе и боевым опытом, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. На этой неделе, напомню, президент освободил от должности генерального прокурора Юрия Чайку, назначив его своим новым полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. А Александр Матовников указом президента снова возвращается в армию - на должность заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.

30 лет своей жизни он отдал службе в спецподразделении ФСБ «Альфа». За его плечами - война в Афганистане, участие в обеих чеченских кампаниях. Матовников был одним из руководителей штурма больницы в Буденновске, захваченной боевиками Басаева, участвовал в освобождении заложников в концертном зале на Дубровке, был в группе, расследовавшей теракт в Беслане.

В Минобороны опытный офицер-спецназовец перевелся в 2013 году - на должность заместителя командующего Силами специальных операций. А в 2015 - возглавил ССО, став одновременно заместителем начальника Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). Его руководство выпало на российскую операцию в Сирии, где подразделения Сил впервые получили возможность показать все, на что они способны. За одну из операций Матовников был удостоен звания Героя России.

На должности полпреда он в том числе занимался урегулированием территориальных споров между Чечней и Ингушетией. Ему же в заслугу ставят и арест сенатора Рауфа Арашукова.

На посту замглавкому Сухопутными войсками Матовников сменит Александра Ленцова, который в том числе представлял Россию в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе. Ленцов займет должность советника министра обороны.