2020-01-21T15:52:30+03:00
Политика

Юрий Чайка - новый полпред на Северном Кавказе: Чем займется бывший генпрокурор после отставки

Владимир Путин предложил Юрию Чайке должность нового полпреда на Северном Кавказе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генпрокурора РоссииПрезидент поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генпрокурора РоссииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка согласился на предложение президента Путина вступить в должность полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе.

Президент также поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генпрокурора. Сам Чайка сказал, что на новой должности уделит внимание вопросам жизни в регионе.

Напомним, что 15 января кабинет министров России в полном составе во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым подал в отставку. Такое решение правительство приняло после оглашения Путиным своего послания Федеральному собранию. В нём президент поставил новые стратегические задачи правительству России и предложил внести правки в Конституцию, которые могут быть утверждены только после всероссийского голосования.

20 января Путин предложил Совфеду на пост нового генпрокурора России кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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