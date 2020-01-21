Юрий Чайка - новый полпред на Северном Кавказе: Чем займется бывший генпрокурор после отставки
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка согласился на предложение президента Путина вступить в должность полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе.
Президент также поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генпрокурора. Сам Чайка сказал, что на новой должности уделит внимание вопросам жизни в регионе.
Напомним, что 15 января кабинет министров России в полном составе во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым подал в отставку. Такое решение правительство приняло после оглашения Путиным своего послания Федеральному собранию. В нём президент поставил новые стратегические задачи правительству России и предложил внести правки в Конституцию, которые могут быть утверждены только после всероссийского голосования.
20 января Путин предложил Совфеду на пост нового генпрокурора России кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.
ИСТОЧНИК KP.RU