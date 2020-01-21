Юрий Чайка - новый полпред на Северном Кавказе: Чем займется бывший генпрокурор после отставки

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:52:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка согласился на предложение президента Путина вступить в должность полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе.

Президент также поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генпрокурора. Сам Чайка сказал, что на новой должности уделит внимание вопросам жизни в регионе.

Напомним, что 15 января кабинет министров России в полном составе во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым подал в отставку. Такое решение правительство приняло после оглашения Путиным своего послания Федеральному собранию. В нём президент поставил новые стратегические задачи правительству России и предложил внести правки в Конституцию, которые могут быть утверждены только после всероссийского голосования.

20 января Путин предложил Совфеду на пост нового генпрокурора России кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

ИСТОЧНИК KP.RU