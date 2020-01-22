Министр-миллениал: за цифровое развитие будет отвечать фанат «Звездных войн» и хип-хопа

Министром связи — сейчас это должность правильно называется министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — в правительстве Михаила Мишустина назначен 40-летний Максут Шадаев. Несмотря на молодой по меркам чиновничества возраст, Шадаев может похвастаться впечатляющим резюме. Работал и в бизнесе, и на госслужбе, помогал руководителю президентской администрации, советовал спикеру Госдумы, был заместителем председателя правительства Московской области.

При этом в свободное от работы время Шадаев ведет себя, как полагается представителю поколения миллениалов. Отрывается на концерте хип-хоп группы Cypress Hill, ходит на баскетбольные матчи в майке любимой команды и радуется выходу новых «Звездных войн».

- К этим фильмам у него вообще особые чувства, можно сказать, он фанат, - рассказал «КП» один из бывших коллег Шадаева.

Ведомство возглавил Максут ШадаевФото: Одноклассники

Будучи советником председателя Госдумы, Шадаев возмущался:

- Из министерства связи за месяц получили 23 бумажные правительственные телеграммы — денег вообще не жалеют. Телеграммы остаются главным механизмом решения проблем в нашем «электронном» правительстве. А ведь это дорогое удовольствие. Если запретить бумажки и обязать делать рассылки через МЭДО (система межведомственного электронного документооборота — прим. авт.) - это большие возможности для оптимизации.

Отметим, что с тех пор чиновники так и не отказались окончательно от бумаги в общении между ведомствами. Так что новому министру связи будет, чем заняться.

Три года назад у себя в Фесбуке Шадаев написал большой текст о перспективах развития и перехода на «цифру» системы госуслуг в России. Получилась вполне обстоятельная программа для профильного министра.

За цифровое развитие будет отвечать фанат «Звездных войн» и хип-хопаФото: Одноклассники

Вот основные тезисы Шадаева.

1. В министерствах и департаментах не нужны отдельные замы по IT. Вместо них должны появиться чиновники, которые смогут обеспечить изменения к лучшему. Причем эти люди должны добиваться этих изменений не только с помощью цифровизации, но и грамотным подбором кадров, и изменением нормативной базы.

2. Под крупные проекты и сложные задачи нужны не межведомственные комиссии, которые собираются на пару часов в неделю, а временные, а то и постоянные проектные офисы, куда сотрудников всех заинтересованных структур командируют на время реализации проекта.

3. Все чиновники, рассматривающие и принимающие решение в формате «можно или нет» станут не нужны, потому что такие решения будут принимать автоматически. Если, конечно, переход госуслуг в электронный вид не ограничится подачей документов через профильный портал.

4. Сами решения станут только записями в реестрах – никаких документов на руки выдаваться не будет, в лучше случае электронная выписка по почте или в личный кабинет.

5. Лет через 5 мы забудем дорогу в МФЦ. Все заявления можно будет подать онлайн, а центры будут только проверять, все ли правильно оформлено, и разбираться в случае спорных моментов.

6. У госорганов будет все больше сведений о гражданах, поэтому людям не придется собирать пакет документов и даже не понадобится знать, как именно нужная им госуслуга называется. Достаточно будет сформулировать свою потребность.

7. Глобальная коммерциализация сферы госуслуг. После перехода в онлайн содержать сеть МФЦ можно будет только за счет оказания на ее базе коммерческих услуг: банковских, страховых и так далее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый состав правительства России: самое интересное о политиках, которые стали министрами

«КП» изучила биографии членов кабинета министров 2020 (подробности)