Министр-миллениал: за цифровое развитие будет отвечать фанат «Звездных войн» и хип-хопа
Министром связи — сейчас это должность правильно называется министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — в правительстве Михаила Мишустина назначен 40-летний Максут Шадаев. Несмотря на молодой по меркам чиновничества возраст, Шадаев может похвастаться впечатляющим резюме. Работал и в бизнесе, и на госслужбе, помогал руководителю президентской администрации, советовал спикеру Госдумы, был заместителем председателя правительства Московской области.
При этом в свободное от работы время Шадаев ведет себя, как полагается представителю поколения миллениалов. Отрывается на концерте хип-хоп группы Cypress Hill, ходит на баскетбольные матчи в майке любимой команды и радуется выходу новых «Звездных войн».
- К этим фильмам у него вообще особые чувства, можно сказать, он фанат, - рассказал «КП» один из бывших коллег Шадаева.
Ведомство возглавил Максут ШадаевФото: Одноклассники
Будучи советником председателя Госдумы, Шадаев возмущался:
- Из министерства связи за месяц получили 23 бумажные правительственные телеграммы — денег вообще не жалеют. Телеграммы остаются главным механизмом решения проблем в нашем «электронном» правительстве. А ведь это дорогое удовольствие. Если запретить бумажки и обязать делать рассылки через МЭДО (система межведомственного электронного документооборота — прим. авт.) - это большие возможности для оптимизации.
Отметим, что с тех пор чиновники так и не отказались окончательно от бумаги в общении между ведомствами. Так что новому министру связи будет, чем заняться.
Три года назад у себя в Фесбуке Шадаев написал большой текст о перспективах развития и перехода на «цифру» системы госуслуг в России. Получилась вполне обстоятельная программа для профильного министра.
За цифровое развитие будет отвечать фанат «Звездных войн» и хип-хопаФото: Одноклассники
Вот основные тезисы Шадаева.
1. В министерствах и департаментах не нужны отдельные замы по IT. Вместо них должны появиться чиновники, которые смогут обеспечить изменения к лучшему. Причем эти люди должны добиваться этих изменений не только с помощью цифровизации, но и грамотным подбором кадров, и изменением нормативной базы.
2. Под крупные проекты и сложные задачи нужны не межведомственные комиссии, которые собираются на пару часов в неделю, а временные, а то и постоянные проектные офисы, куда сотрудников всех заинтересованных структур командируют на время реализации проекта.
3. Все чиновники, рассматривающие и принимающие решение в формате «можно или нет» станут не нужны, потому что такие решения будут принимать автоматически. Если, конечно, переход госуслуг в электронный вид не ограничится подачей документов через профильный портал.
4. Сами решения станут только записями в реестрах – никаких документов на руки выдаваться не будет, в лучше случае электронная выписка по почте или в личный кабинет.
5. Лет через 5 мы забудем дорогу в МФЦ. Все заявления можно будет подать онлайн, а центры будут только проверять, все ли правильно оформлено, и разбираться в случае спорных моментов.
6. У госорганов будет все больше сведений о гражданах, поэтому людям не придется собирать пакет документов и даже не понадобится знать, как именно нужная им госуслуга называется. Достаточно будет сформулировать свою потребность.
7. Глобальная коммерциализация сферы госуслуг. После перехода в онлайн содержать сеть МФЦ можно будет только за счет оказания на ее базе коммерческих услуг: банковских, страховых и так далее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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