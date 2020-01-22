«Денег нет — больше не услышим» Чего ждать от нового правительства?

Фамилии многих министров-новичков люди услышали впервые. Чиновники пришли не публичные, но знающие свое дело. Куда поведет нас нынешний кабмин? Вместе с «КП» разбирались телеведущий Владимир Соловьев и политолог Павел Данилин.

ЛИБЕРАЛЬНОГО БЛОКА БОЛЬШЕ НЕТ

КП: - Многие критиковали старый экономический блок в правительстве. Теперь курс изменится вместе с министрами?

Соловьев: - Однозначно. Поменялся курс, поменялись и люди. Была задача копить ресурсы — это одни министры. Теперь нужно дать рост экономики и доходов — это другие люди. Поэтому и Мишустин премьером пришел, поэтому новые министры стали. Убрали тех, кто не справился с задачами роста - это Орешкин. Убрали тех, которые не смогли услышать людей, - это Топилин. Уход Силуанова с должности первого вице-премьера - тоже знаковый. Как человек, который работает с финансами - он очень хорош. Но по экономическому росту к нему есть вопросы.

Поэтому и пришел Белоусов. Его задача обеспечить рост, климат для инвестиций и эффективный расход госсредств. Миссия не простая... Но теперь знаменитого либерально-экономического блока в правительстве больше нет! Теперь есть прагматичный блок.

Но Путин же сказал, что важно при этом сохранить стабильность. Поэтому остаются Силуанов и Голикова. Это очень уравновешенное правительство. И ясно, что в этом году надо показать уже выше рост, чем в 2019-м. А в 2021-м за 4 % надо давать.

К СИЛОВИКАМ ВОПРОСОВ НЕТ

КП: - Почему сохранились министр обороны Шойгу, главы МИД Лавров, начальник МВД Колокольцев?

Данилин: - Силовой блок всегда находится в прерогативе президента. Тут не было согласований к Мишустиным, не было сложных внутреэлитных раскладов. У них есть успехи и достижения. Тут даже не было сомнений, что они сохранятся.

СЛОМ СТАРОЙ СИСТЕМЫ

КП: - Со сменой правительства меняется и весь курс страны?

Данилин: - Путин поломал всю старую систему. Меняется идеология правительства. При Медведеве был лозунг: «Денег нет, но вы держитесь». Да, серьезные проекты воплощали в жизнь, но это делали при жесткой экономии на всем. Сейчас страна накопила резерв — пусть минимальный. И быть «злым бухгалтером» - неправильно. Теперь все накопленное важно правильно потратить на развитие. Складывать в кубышку изо всех сил больше не придется. Теперь пора показать развитие. Не зря приходят вице-премьером Белоусов. Он идеолог инвестирования в реальную экономику. Это теперь не либеральная экономия, которую проводили прошлые министры, теперь упор на социальное государство, крупные проекты.

КОМАНДУ СОБРАЛ САМ МИШУСТИН

КП: - Судя по людям в новом кабмине, список министров Мишустину никто не навязывал?

Данилин: - Да, чувствуется, что у Мишустина был карт-бланш от президента. В правительство перешли его замы по налоговой, его единомышленники. Экономический блок он собирал сам. Потому что задачи нужно выполнять в очень сжатые сроки. Это не те истории, как с Черномырдиным, Степашиным или Касьяновым, когда премьерам буквально навязывали «не их» команду.

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