Сергей Степашин: В новом Кабмине нет случайных людей. Все министры и вице-премьеры - «от земли». Это - главное

- Сергей Вадимович, ну, и как вам новый Кабинет министров?

- Хороший кабинет. Толковые молодые люди, имеющие опыт. Случайных я там не увидел. Хочу пожелать просто успехов - всей новой команде.

Профессиональное правительство с хорошими амбициями, так бы я коротко ответил.

- А что-то удивило? Или - появились какие-то новые надежды?

- Дело в том, что я возглавляю Наблюдательный совет Фонда ЖКХ и Общественный совет Минстроя. Вот почему я приветствую назначение Марата Хуснуллина на должность вице-премьера, который будет курировать стройку. Я уже его поздравил.

- А вы знакомы?

- Да, я его давно знаю прекрасно - по его работе в Татарстане, где он был министром.

- Вы ему звонили?

- Да, и здесь. в Москве очень много интересных строительных проектов. Собственно, за всю стройку в столице отвечал он.

Словом, профессиональное назначение. Так что, я думаю, что нацпроект, связанный с ЖКХ, в том числе, с аварийным жильем, с капитальным ремонтом, - мы выполним.

- Скажите, а вот кому вы еще звонили и кого еще будете поздравлять?

- Поздравил министра культуры, Ольгу Любимову, ее тоже хорошо знаю. Тем более, я возглавляю Книжный союз России. У нас очень много общих идей.

- Как у нее настроение?

- Хорошее. Конечно, для нее это было несколько неожиданно.

Я знаю, что у них прекрасные отношения и с Владимиром Мединским, с которым мы тоже очень плотно работали. Надеюсь, что он тоже найдет свое место в строю, как говорят в таких случаях.

- А почему для Ольги Любимовой это было неожиданно? Она что, не надеялась, что ли, этот пост занять?

- Это вы у нее спросите. Конечно, неожиданно. А для кого это было ожидаемо? Так что тут… решение состоялось буквально в течение двух дней. И это естественно.

- Еще кого вы поздравили?

- Сергея Кравцова, министра просвещения, которого я очень хорошо знаю по его работе в Рособрнадзоре. Опять же, у нас очень много пересечений, связанных с Книжным союзом, с учебниками, с книгами. Очень профессиональный, достойный человек. Из тех, кого я хорошо лично знаю, из тех, кто стал новыми министрами.

- А еще кого поздравляли? Или пока еще не успели?

- Пока еще не успел.

- А еще с кем будете общаться? Извините, что такие вопросы...

- Надеюсь, пройдет некоторое время, и я смогу переговорить и с премьер-министром Михаилом Мишустиным, я его поздравил пока телеграммой, мы тоже знакомы по совместной работе еще в том правительстве, которым ещё я руководил.

Тем более, что тема жилищно-коммунального хозяйства - одна из самых серьезных, в том числе в проекте работы правительства. О чем, кстати, сам Михаил сказал вчера.

- Вы же все-таки возглавляете Императорское Православное Палестинское общество. И у вас же, я знаю, очень много проектов и чисто зарубежных.

- Зарубежные проекты правительства, в основном, не касаются. Поэтому будем работать здесь с нашими коллегами из МИДа. В Министерстве иностранных дел Сергей Викторович Лавров остался, слава Богу.

- Вы будете с ним еще общаться?

- Мы и так постоянно общаемся. Я, кстати, и не сомневался, что он останется министром. Равно как не сомневался и в том, что министрами останутся Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев. Те, кого я лично хорошо знаю по своей еще предыдущей работе.

- А что бы вы им хотели в целом пожелать? Может быть, учитывая еще ваши ошибки - не ошибки…

- Дело не в ошибках. Дело в том, что, во-первых, все-таки ситуация совершенно другая, нежели чем та, что была со мной.

Сейчас у нашего правительства - (чего у нас тогда, в 1999-и не было) - прекрасное взаимодействие с президентом, который сегодня является инициатором многих серьезных решений.

А самое главное в работе нового Кабмина - чтобы люди почувствовали, что они стали жить лучше. Я тут не оригинален. Отсюда и - четкая направленность социального блока. Вы обратили внимание, наверное...

- А почему вы про спортивный блок ничего не сказали? Вы не сказали, что Дмитрий Чернышенко, которого вы наверняка хорошо знаете, стал вице-премьером...

- Чернышенко я знаю прекрасно. Он в спорте совершенно не новый человек. Это Олимпиада, это КХЛ.

- И ещё вот - ваши пожелания... Вы уже сказали, что надо начинать сразу работать.

- Я так сказал, да: чтобы люди почувствовали, что стали жить лучше.

- А вы нам телефончики дадите какие-то, чтобы и мы тоже позвонили министрам? Мы не скажем, что вы дали.

- Нет, у меня нет телефонов. Я по закрытой связи звоню.

- Ой, а можно к вам прийти - по закрытой связи тоже позвонить?

- Это ты вон к Цицину (глава Фонда ЖКХ.- А.Г.) приходи...

- Спасибо.

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