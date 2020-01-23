Вице-премьер Марат Хуснуллин: Проблему дольщиков считаю первоочередным направлением деятельности

Новый вице-премьер Марат Хуснуллин, который будет курировать строительство и региональное развитие, уже сделал заявление на своей странице Instagram.

- Президентом поставлена задача внести кардинальные изменения в отрасль и сделать ее одним из драйверов развития страны. Ввод жилья, транспортное развитие и проблему дольщиков считаю первоочередными направлениями деятельности. Кроме того, серьезные вопросы вызывает аварийное жилье и капремонт, - написал Марат Хуснуллин.

Также он пообещал заниматься проработкой нормативной базы и освобождения стройки от необоснованных ограничений.

Марат Хуснуллин занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства с декабря 2010 года. Он был "правой рукой" Сергея Собянина, Марат Хуснуллин в своем Instagram вспомнил о годах работы в его команде.

- Сергей Семенович всегда оказывал и оказывает особое внимание строительному комплексу. Только за прошлый год он провел почти 250 штабов по градостроительной тематике и 92 раза выехал на стройку. Для меня лично работа под руководством Сергея Семеновича стала неоценимым опытом, - написал Марат Хуснуллин.

КСТАТИ

Как изменилась российская столица за годы работы Марата Хуснуллина в должности главы Стройкомплекса Москвы?

Метро в Москве выросло на 50% и пришло в 17 новых районов: добавились 81 станция и 155 км линий (включая МЦК), введено 10 электродепо, строятся транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).

За девять лет построено 915 км дорог, проведена реконструкция 16 транспортных развязок на МКАД.

С 2017 года начата программа реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включено 5173 дома.

Марат Хуснуллин также курировал строительство жилого фонда Москвы, объектов здравоохранения, детских садов, школ, спортивных объектов. Была проведена масштабная реконструкция стадиона "Лужники", "Динамо", открыта канатная дорога через Москву-реку.

С нуля у стен Кремля построили уникальный парк "Зарядье" и Московский концертный зал.

В столице начата масштабная программа по реорганизации промышленных зон ("ЗИЛ", "Серп и Молот", "Ленино", "Перово", "Верхние котлы").

Москва решила проблемы более 16 тысяч обманутых дольщиков. Был даже создан Московский фонд защиты дольщиков, задача которого достраивать объекты, начиная с 2020 года.

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