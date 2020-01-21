2020-01-21T23:16:08+03:00
Общество

Личный опыт: как новый министр Просвещения воспитывает собственных детей

Новый министр Просвещения Сергей Кравцов до сегодняшнего дня возглавлял Рособрнадзор
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Сергей Кравцов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСССергей Кравцов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В ноябре этого года ведомство проводило традиционную встречу с родительской общественностью, где Сергей Кравцов отвечал на самые наболевшие вопросы о сдаче ЕГЭ. Среди прочего его спросили и о том, как настроить детей на отличную сдачу экзаменов и хорошую учебу:

- Могу поделиться собственным опытом. У меня дочка перешла в пятый класс, и я смотрю, чтобы у нее были объективные оценки. Она хорошо учится, но однажды получила тройку — то ли не успела, то ли забыла прочитать нужную книжку, и очень расстроилась из-за оценки. Я посоветовал ей прочитать эту книжку, подойти к учителю и попросить исправить оценку. И она действительно всё сделала и пересдала учителю.

И я советую другим родителям относиться к оценкам так же — это просто градусник, который показывает, насколько хорошо ребенок освоил предмет. Ругать детей из-за оценок ни в коем случае не надо, это верный способ убить их мотивацию к учебе. Двойки и тройки — это лишь сигнал, что ребенок отстает, что он что-то не понял, и надо дать возможность ребенку заполнить свои пробелы в знаниях, чтобы они не накапливались.

Полностью ответы Сергея Кравцова про ЕГЭ и образование здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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