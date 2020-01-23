Юрий Грымов — о скандале вокруг нового министра культуры: «Это мог быть эпатаж назло всем»

Не успели Ольгу Любимову назначить министром культуры России, как на следующий день чиновницу принялись «расчехлять». В интернете начали всплывать архивные фото Ольги в шутливой, но смелой футболке с матным мемом-принтом. А еще появились скриншоты интернет-дневника ЖЖ, авторство которого начали приписывать Любимовой. Сама чиновница ни разу не подтвердила, что вела этот ЖЖ, тем не менее выводы о ее моральном облике уже были сделаны. Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) попросило прокомментировать скандал художественного руководителя театра «Модерн», режиссера Юрия Грымова.

- Вы знакомы с Ольгой Любимовой? Она правда много ругается матом и, если да, то плохо ли это?

- Лично я не знаком. Зато видел фильмы по православной теме, которые она продюсировала.

Ольга Любимова. Новый министр культуры. Кто такая Ольга Любимова? Разбор Мардана..

- Какая у нее репутация? Вы довольны, что это назначение произошло?

- Я довольно взрослый человек, и, как мне кажется, многое понимаю из того, что происходит сейчас в стране. В интернете все обсуждают и фото в футболке, и скриншоты из ЖЖ. Мне вообще не хотелось бы это обсуждать. Знаете, почему? Давайте мы дождемся каких-то движений. Если новый министр будет доступен к диалогу, а не к монологу, как до этого, искать новые идеи, решения — не решения проблемы, потому что не надо их перед этим создавать — это хорошо. Необходим диалог.

В интернете начали всплывать архивные фото Ольги в шутливой, но смелой футболке с матным мемом-принтом. Фото: Олег Кашин

- Вас не смущает, что в том самом ЖЖ написано о неприязни к театру и выставкам?

- Если это правда, а не фейк, это странно. Более того, Ольга — человек из театральной семьи. Поэтому я ставлю под сомнение это все.

- Эпатаж?

- Да! Знаете, как бывает: молодые люди делают некоторые вещи назло всем. Или это предельная откровенность с посылом «сейчас я вам всем покажу, как открыто я могу это говорить». Открыто, хлестко, противоречиво. Поверьте, не надо это тиражировать! Важно, чтобы у нас работали чиновники, открытые к диалогу. Когда одни и те же люди из Минкультуры, и отборочная комиссия, и кино снимают, это что? Значит, нет диалога. Отдельный мир, где все потеряли берега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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