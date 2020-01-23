"Смерть с косой где-то уже за дверью": Андрей Кончаловский разоткровенничался о семье

Андрей Кончаловский активно ведет блог и часто делится с поклонниками философскими размышлениями. Иногда он рассказывает подписчикам о новых съемках и путешествиях. А чтобы дождаться от мэтра откровений о семье - такое происходит крайне редко. Однако на этот раз супруг Юлии Высоцкой сделал исключение.

Андрей Кончаловский порассуждал на тему призвания и счастья. Кинематографист с юности знал, чему хочет посвятить свою жизнь. Однако так бывает далеко не у всех.

"Наверное, самое главное событие в твоей жизни - когда ты понял свое призвание. К сожалению, большинство людей этим вопросом не задаются. А даже если задаются, то им не везет, и они не находят, зачем пришли в этот мир. Поэтому если ты будешь серьезно задумываться над этим и непрерывно искать, то, может быть, тебе повезет. А, может быть, и нет. Здесь гарантий нет никаких", - рассуждает Кончаловский.

По его словам, если человек делает какое-то дело, не замечая, как летит время, - это и есть призвание. Неожиданно в качестве примера Андрей Сергеевич поделился откровением о своей семье.

Как известно, его дед Петр Кончаловский был известным художником. "И очень талантливым. У него был сын - мой дядя, который не обнаружил такого таланта, как у его отца. Ему запрещали рисовать под страхом смерти", - заявил режиссер.

Однажды Петр Петрович нашел под кроватью Миши огромный чемодан со спрятанными рисунками. Будущий живописец тайно от всех рисовал. Дед Кончаловского не стал ругать отпрыска. Вместо этого он сказал: "Ну что делать?! Значит, будь художником".

И дядя Кончаловского стал художником. "Он сам всего добился как художник. Он подражал во всем деду, но он был счастлив. Вот и получается, если это твое призвание, прежде всего, оно должно доставлять наслаждение. Тогда тебе может быть все равно, есть ли у тебя успех. Это тоже очень важный признак", - заявил Андрей Сергеевич.

Он также затронул еще одну важную тему. "В молодости кажется, что ты бессмертен. А потом начинаешь понимать, что смерть с косой где-то существует, а потом, что она, вообще-то, уже за дверью. Вот и получается, что жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что ты ненавидишь. Поэтому очень везет тем, кто занимается любимым делом", - рассудил он.

Кончаловский уверен, что у каждого человека есть талант. "Надо только понять, в чем именно. Но если твой талант не раскрылся, то есть такая вещь, как мастерство. А мастерство достигается только трудолюбием. Свой талант можно ... и не стать никем, хотя талант был. А без таланта вполне можно стать великим мастером. Без труда ничего не получается. Ни у кого", - резюмировал кинематографист.