"Перелез через забор": напуганные до смерти Высоцкая и Кончаловский всю ночь искали пропавшего сына

В загородном особняке Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского неспокойно. Всю ночь напуганные до смерти родители искали 16-летнего сына Петю.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отметили Крещение в своей подмосковной усадьбе на Николиной Горе. А вот их сын Петр решил встретить один из главных праздников православных христиан с друзьями в Москве. Звездные родителя наследника отпустили. Но строго-настрого приказали быть все время на связи, а ночевать приехать домой.

Однако, проснувшись в три ночи, Высоцкая с ужасом обнаружила, что Петя пропал. Юля тут же рассказала все именитому супругу. Артисты попытались дозвониться до отпрыска. Но безуспешно. Абонент был вне зоны доступа.

Напуганные до смерти родители сразу же обратились за помощью в правоохранительные органы. Полицейские бросились искать ребенка.

Каково же было удивление и родителей, и стражей порядка, когда Петр нашелся в самом неожиданном месте. "Сын уехал отдыхать с друзьями в Москву. У него там сел телефон. Он приехал поздно. Чтобы нас не беспокоить, перелез через забор и улегся отдыхать в гостевом домике", - рассказал Кончаловский.

Андрей Сергеевич, конечно же, отругал, Петю. "Он же еще не понимает, что своим поведением может родителей довести до инфаркта!", - цитирует режиссера сайт mk.ru.

После инцидента Кончаловский купил сыну аккумулятор к телефону. А в ближайшее время режиссер намерен приставить к ребенку охранника, который будет следовать за ним по пятам.

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая познакомились в 1996 году. Это была любовь с первого взгляда. Режиссер и актриса воспитывают двоих детей: дочь Марию и сына Петра. Шесть лет назад наследница вместе с отцом попала в ДТП и получила серьезную черепно-мозговую травму. В результате трагедии девушка до сих пор проходит курс реабилитации.

Что касается Пети, то он очень близок с отцом. "Они много времени проводят вместе. Более того, Петя смущается, когда мы втроем. Он говорит: «Когда вы с папой, вы дружите против меня, всегда находите, к чему привязаться»", - признается Высоцкая. Молодой человек уже определился с профессией. Юноша усердно трудится, чтобы хорошо сдать экзамены и поступить в архитектурный институт.