2020-01-10T16:09:46+03:00
Звезды

Высоцкая без юбки и Кончаловский с голым торсом: актриса показала очень личное фото

Супруги отдыхают вдали от посторонних глаз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Высоцкая - пятая жена режиссера. Они сыграли свадьбу в 1998 году. В начале в 2019 года супруги обвенчалисьЮлия Высоцкая - пятая жена режиссера. Они сыграли свадьбу в 1998 году. В начале в 2019 года супруги обвенчалисьФото: EAST NEWS
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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский женаты более 20 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте - 36 лет - супруги счастливы вместе. Каждая минута, проведенная ими вместе, наполнена радостью и теплом.

46-летняя Юлия Высоцкая наслаждается отдыхом в Италии вместе с мужем, 82-летним Андреем Кончаловским. Актриса активно ведет блог, но крайне редко публикует снимки с режиссером. На этот раз она показала очень личное и чувственное фото с супругом по дороге на пляж.

Кончаловский обнял жену, а она положила ему руку на плечо. Режиссер демонстрирует на снимке обнаженный торс, в то время как на Юле - одна лишь белая туника.

К слову, в недавнем интервью Высоцкая рассказывала, что в их жизни особое место занимают совместные путешествия. По словам телеведущей, иногда они планируют отпуск заранее, однако зачастую все происходит спонтанно.

Супруги отдыхают вдали от посторонних глаз Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супруги отдыхают вдали от посторонних глазФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Кончаловский без ума от Высоцкой
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Юлия Высоцкая - пятая жена режиссера. Они сыграли свадьбу в 1998 году. В начале в 2019 года супруги обвенчались в Троицком соборе Пскова. У звезд двое детей - 16-летний Петр и 20-летняя Мария, которая в 2013 году попала в серьезное ДТП.

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В настоящее время сын Высоцкой и Кончаловского усиленно готовится к сдаче экзаменов, чтобы потом пойти учиться на архитектора. Юлия как-то признавалась, что Петя очень близок с отцом: "Они много времени проводят вместе. Более того, Петя смущается, когда мы втроем. Он говорит: «Когда вы с папой, вы дружите против меня, всегда находите, к чему привязаться»".

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У режиссера есть также пятеро детей от предыдущих отношений. Старшему отпрыску Егору Кончаловскому уже 53 года. Он родился в браке Кончаловского с актрисой и балериной Натальей Аринбасаровой. От французского востоковеда Вивиан Михалковой родилась дочь Александра. Ей сейчас 49 лет. Диктор Ирина Мартынова подарила мэтру двух дочерей - Наталью в 1991-м и Елену в 1993-м. У Андрея Кончаловского также есть внебрачная дочь Дарья, рожденная в 1980 году от актрисы Ирины Бразговки. Высоцкая очень тепло общается с девушкой. "Мой муж узнал о ребенке, мама которого скрывала, что он родился. Но все в итоге все разрешилось хорошо. Девочка наша. Папа ее обожает. У них все хорошо", - делилась актриса в эфире программы "Жди меня".

ИСТОЧНИК KP.RU

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