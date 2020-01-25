Соединить миры живых и мертвых: музыкант Юрий Башмет довел гостей до слез

Не знаю, как про это написать поделикатнее. Но Юрий Башмет в день своего 67-летия дал очень странный концерт. Меня трудно назвать очень сентиментальным человеком. Или особо тонко чувствующим музыку, я в ней разбираюсь чуть лучше, чем никак. Но то, что произошло 24 января 2020 года было больше похожим на совместное переживание мистического опыта, чем на веселый праздник.

У Башмета есть традиция отмечать день рождения на сцене. Обычно в Концертном зале Чайковского устраивается большой концерт. И как правило, мероприятие бывает веселым. Маэстро шутит и травит байки. В программе звучат полюбившиеся зрителю произведения и классическая "попса". Зачитываются поздравительные телеграммы, выступают друзья Юрия Абрамовича. Например, на шестидесятипятилетие маэстро пели Нино Катамадзе, Диана Арбенина и другие звезды.

В этом году все было совершенно иначе.

Башмет вообще не сказал, какой будет программа. То есть, на концерт приходите, но вот что будет исполняться - я вам не скажу. Думали, что расскажет на пресс-конференции, но и там Башмет сказал только, что исполняемая программа будет его "Культурным манифестом". Программу не озвучил, а когда журналисты просили озвучить словами, в чем выражается культурный манифест, музыкант заупрямился и ответил, что словами манифест озвучить нельзя, его можно озвучить только музыкой.

Несмотря на неопределенности с программой, поздравить маэстро пришло огромное количество людей. Пожалуй, больше, чем на шестидесятипятилетний юбилей. В первом ряду особенно выделялась Ирина Винер и ее охранник с огромным букетом из белокрыльника и белой сирени.

Концерт начался вовремя. Перед началом на большом экране появился именинник и сказал, что день рождения будет особенным. Никаких правительственных телеграмм зачитываться не будут. Никакие популярные певцы выступать не будут. И известные произведения тоже не прозвучат.

Программа была не по-праздничному тревожная.

Произведения "манифеста" именинника имели говорящие названия: «Прощание» Бриттена на стихи Рембо, «Я потерян для мира» Густава Малера, Псалом Давидов для трубы Ури Бренера, «Покрова Пресвятой Богородицы» английского православного композитора Джона Тавенера. И это только первое отделение.

Неожиданно "легким" произведением на общем фоне казался "Лебедь" Сен-Санса в первом отделении. Но "легким" в том случае, если не знать подоплеку. Когда-то Юрий Абрамович пообещал его балерине Майе Плисецкой: "Лебедь", написан для скрипки, а Майя очень хотела, чтобы Башмет исполнил его на альте. Юрий Абрамович не успел выполнить просьбу: Плисецкой не стало.

Сейчас, исполняя "Лебедя" на альте он словно отдавал долг умершей. А второе отделение усилило это впечатление.

Многое в этом концерте настраивало на мистический лад. Взять хотя бы декорации: перед оркестром в два ряда были установлены зеркала. Отражающийся в них зрительный зал мог символизировать единение оркестра и зрителей. Но шло на ум и другое.

Во время перерыва от сцены до потолка протянули четыре лестницы, символизирующие связь с миром живых и миром мертвых.

Во втором отделении звучало посвященное Башмету сочинение Гии Канчели "Styx". Это было первое после смерти композитора исполнение "Стикса". "Голос альта способен объединить голоса живых и мертвых", - говорил Канчели. Для альта Башмета он отвел роль Лодочника, перевозящего души с одного на другой берег.

Честно говоря, от слез было трудно сдержаться еще в первом отделении, когда виолончелист Александр Бузлов изумительно исполнял "Покрова Пресвятой Богородицы" Джона Тавенера.

А на "Стиксе" стало твориться и вовсе невероятное. Не знаю, кого перевез Башмет на этот берег, но ощущение присутствия чего-то иного в зале проявилось с такой силой, что слезы полились сами собой. Я вытирала глаза рукавом, надеясь, что мои соседи справа и слева - критики Вадим Пономарев и Лена Алексеева - меня не видят. Но в самом ярком моменте, когда музыка стихает до белого шума и вдруг - из ничего взрывается снова - плакал уже весь зал.

На последних аккордах на экране возникли сначала портрет Юрия Башмета, а потом - Гии Канчели.

Пока зрительный зал аплодировал стоя, думалось обо всем. И по-другому вдруг звучали слова Башмета, когда во время интервью он вдруг сказал о том, что очень хочет во Львов, где похоронены его родители, и то, что почему-то именно в этом году он решил вдруг провести фестиваль в Москве, чего не делал никогда.

В гардеробе, как я ни старалась натянуть шапку до носа, критик Вадим Пономарев, видимо что-то заметил.

- Не бери в голову, это же Башмет. Он всегда такой. Ну что ты хочешь от человека, который всю жизнь ходит в черном.

Вадим пытался застегнуть куртку, но руки его не слушались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Зимнем фестивале Башмета кашляющего Ефремова заменит Сергей Гармаш

Впервые в Москве пройдет Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета (подробности)

Юрий Башмет: В жизни надо слышать не только "браво", но и "бу"

24 января прославленный музыкант Юрий Башмет отмечает день рождения. Уже стало традицией, что этот праздник маэстро встречает на сцене. Но в этом году есть и то, что выходит за рамки традиций: впервые музыкант проведет в Москве Зимний фестиваль искусств, который продлится до 10 февраля. Подробности узнавала Евгения Коробкова. (подробности)