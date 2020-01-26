«Естественная восприимчивость людей высокая»: Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

Министерство здравоохранения РФ подготовило презентацию с разъяснениями касательно ситуации с новым коронавирусом, бушующим в эти дни в Китае.

В частности указывается, что коронавирус 2019- nCov относится к РНК-геномным вирусам, вызывает острое заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Резервуаром и источником болезни выступает человек или неустановленное пока животное, говорится в справке ведомства, опубликованной замминистром здравоохранения России Олегом Салагаем.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМ ВИРУСЕ

Пути и факторы передачи: воздух, пищевые продукты, предметы обихода.

Период заразности: опасность заражения связана с контактами с респираторными секретами больного, в меньших концентрациях вирус обнаруживается в фекалиях, моче, слюне и слезной жидкости больных.

Инкубационный период: от 2 до 14 суток, чаще 2-7 суток (точных данных нет на текущий момент).

Лечение: симптоматическое.

Восприимчивость и иммунитет: естественная восприимчивость людей высокая, к возбудителю чувствительны все возрастные группы населения (точных данных нет на текущий момент).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ДИАГНОСТИКА

К основным симптомам относятся:

- повышение температуры тела в > 90 % случаев;

- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 % случаев;

- ощущение сдавленности в грудной клетке в > 20 % случаев;

- диспноэ в 15 % случаях.

Определение случая:

Пациент с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), с предшествующей историей лихорадки и кашля, требующий госпитализации, без какой-либо другой причины.

А также в случае:

- посещения или проживания в КНР за 14 дней до появления симптомов;

- тесного физического контакта с пациентом, у которого подтвержден случай 2019-nCoV;

- работы или посещения медицинского учреждения в стране, где сообщалось о госпитальных случаях инфекции 2019-nCoV.

ХРОНОЛОГИЯ ВСПЫШКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Фото: Минздрав РФ

По состоянию на 21:00 мск 25 января 2020 года в мире зарегистрировано 1438 лабораторно подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, 98 % из них – в Китае. Скончались 42 пациента (летальность около 2,9 %).

В ряде провинций и населенных пунктов КНР введены карантинные мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции. При этом в приграничных с Россией районах Китая зафиксировано 7 случаев заболевания, один из них – летальный.

ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ В РОССИИ МЕРЫ

Подчеркивается, что в России лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом 2019-nCoV, к настоящему моменту не выявлено.

Фото: Минздрав РФ

В целях недопущения распространения случаев заболеваний в пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный контроль лиц, прибывающих из эпидемически неблагополучных регионов.

В частности, проводятся лабораторные исследования клинического материала от лиц с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывших из КНР в течение 14-ти дней.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности:

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- воздержаться от поездок в город Ухань (КНР) до стабилизации ситуации;

При нахождении на территории КНР:

- не посещать рынки, где продаются животные, а также воздержаться от посещения культурно-массовых мероприятий с большим скоплением людей;

- использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.