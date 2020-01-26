2020-01-26T10:57:26+03:00
В мире

Новый коронавирус в Таиланде: число заболевших достигло семи человек

Ученые из Имперского колледжа Лондона считают, что каждый носитель коронавируса заражает от двух до трех человек. Рассказываем, как обстоит ситуация с новым коронавирусом в популярном у туристов Таиланде
Юлия САЛЬНИКОВА
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Часть пациентов, у которых обнаружен коронавирус, прибыли в Таиланд из КитаяЧасть пациентов, у которых обнаружен коронавирус, прибыли в Таиланд из КитаяФото: REUTERS
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Меньше чем за неделю в Таиланде число заразившихся коронавирусом людей достигло семи человек. Об этом пишет интернет-версия газеты Bangkok Post. Первый случай зафиксирован 22 января. Это была 73-летняя женщина, которая почувствовала себя заболевшей после небольшого отпуска в китайском городе Ухань. Все заболевшие так или иначе заразились в Китае – это либо жители Таиланда, которые ездили в Ухань, либо китайцы, приехавшие на отдых в Таиланд.

Причем тайским врачам удается довольно успешно лечить пациентов. Четверо заболевших выписаны, из них двое – граждане КРН, вернулись на Родину. Еще один пациент по данным на 24 января находится под наблюдением, при этом опасные симптомы у него исчезли.

Более 2000 человек заразились новым коронавирусом, подавляющее большинство - в Китае, где от него умерло 56 человек. Власти США приняли решение пустить в закрытый Ухань специальный рейс – на самолете увезут сотрудников консульства и рядовых американцев.

В России заболевание не зафиксировано. Роспотребнадзор опубликовал памятку для туристов из России, нашим соотечественникам не советуют ездить в страны, неблагополучные по этому заболеванию. Первая турфирма в стране объявила об эвакуации россиян с китайского курорта.

- В настоящее время неясно, можно ли сдержать эту вспышку в Китае, - сказал Нил Фергюсон, специалист по инфекционным заболеваниям в Имперском колледже Лондона, один из авторов исследования о новом короновирусе.

Он считает, что до 4 января свыше 4000 человек в Ухане уже были заражены, и в среднем каждый случай заражал двух или трех других, пишет Reuters.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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