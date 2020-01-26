«Жизнь висела на волоске»: врачи однажды уже вытащили Анастасию Заворотнюк с того света
Пока звезда сериала «Моя прекрасная няня» сражается с тяжелой болезнью, ее родные всячески оберегают актрису от чужого внимания и не делятся новостями о ее состоянии. Поклонникам Анастасии ничего не остаётся, как пересматривать в Сети ее фильмы да старые интервью. Одна из таких передач - украинская «Битва экстрасенсов», вышедшая ещё в 2013 году, на днях вновь обратила на себя внимание. В шоу один из магов очень точно определил проблемы со здоровьем актрисы, которые преследуют ее с самого детства.
Врачи вытащили с того света Анастасию Заворотнюк.
- Я в пять лет перенесла несколько операций на горле, у меня было воспаление гланд, - подтвердила Анастасия Заворотнюк. - И один раз такое сильное, что меня едва успели довезти до больницы. И не раздевая, без всякого обезболивания хирург просто полоснул по горлу и перевернул меня в раковину, потому что жизнь висела на волоске.
Между тем, для Заворотнюк это было уже второе участие в шоу: годом ранее в передаче с экстрасенсами-подростками она рассказала, что дважды пережила вооружённое нападение и тоже была на волосок от смерти. В одном случае в ее дом ворвались грабители, которые приставили к голове актрисы дуло пистолета. «Я думала только о том, как мои дети будут жить без меня», - признавалась «прекрасная няня». Но к счастью, преступники забрали награбленное и отпустили хозяйку. Ещё раньше, во время появления на свет дочери Анны, Заворотнюк несколько дней была обездвижена и лишена зрения.
Врачи однажды уже вытащили Анастасию Заворотнюк с того светаФото: Борис КУДРЯВОВ
В этой череде несчастий поклонники Анастасии усмотрели злой рок. Да и сама она не раз думала, что стала жертвой порчи. В «Битве экстрасенсов» актриса рассказала, что несколько раз обращалась к магам и колдунам, чтобы избавиться от неудач.
- Насте всегда удавалось ускользнуть от смерти, будем надеяться, что она выкарабкается и на этот раз, - пишут поклонники в соцсетях.
Напомним, 48-летняя актриса последние несколько месяцев борется с раком головного мозга, который ей диагностировали после рождения младшей дочери Милы. Родные Заворотнюк делают все возможное, чтобы ее спасти, тратят миллионы на лечение, переводя из одной клиники в другую, и, конечно, молятся о чуде. На днях, как писала «КП», муж и дочь актрисы были замечены в храме на Крещение, где набрали святой воды.
Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Сиделки, врачи и дорогостоящие препараты»: На лечение онкобольной Анастасии Заворотнюк уходят миллионы
Сейчас актриса проходит реабилитацию после операции (подробности)
Почему молчит родня Анастасии Заворотнюк после слухов о выписке актрисы
Анастасия Заворотнюк, а точнее тяжелая болезнь, которая подорвала здоровье актрисы, стала лакомым куском для любителей почесать языком. Чувствуя свою безнаказанность, сплетники придумывают одну небылицу за другой (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»