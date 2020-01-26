«Жизнь висела на волоске»: врачи однажды уже вытащили Анастасию Заворотнюк с того света

Пока звезда сериала «Моя прекрасная няня» сражается с тяжелой болезнью, ее родные всячески оберегают актрису от чужого внимания и не делятся новостями о ее состоянии. Поклонникам Анастасии ничего не остаётся, как пересматривать в Сети ее фильмы да старые интервью. Одна из таких передач - украинская «Битва экстрасенсов», вышедшая ещё в 2013 году, на днях вновь обратила на себя внимание. В шоу один из магов очень точно определил проблемы со здоровьем актрисы, которые преследуют ее с самого детства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756925" frameborder="0"></iframe> Врачи вытащили с того света Анастасию Заворотнюк.

- Я в пять лет перенесла несколько операций на горле, у меня было воспаление гланд, - подтвердила Анастасия Заворотнюк. - И один раз такое сильное, что меня едва успели довезти до больницы. И не раздевая, без всякого обезболивания хирург просто полоснул по горлу и перевернул меня в раковину, потому что жизнь висела на волоске.

Между тем, для Заворотнюк это было уже второе участие в шоу: годом ранее в передаче с экстрасенсами-подростками она рассказала, что дважды пережила вооружённое нападение и тоже была на волосок от смерти. В одном случае в ее дом ворвались грабители, которые приставили к голове актрисы дуло пистолета. «Я думала только о том, как мои дети будут жить без меня», - признавалась «прекрасная няня». Но к счастью, преступники забрали награбленное и отпустили хозяйку. Ещё раньше, во время появления на свет дочери Анны, Заворотнюк несколько дней была обездвижена и лишена зрения.

Врачи однажды уже вытащили Анастасию Заворотнюк с того светаФото: Борис КУДРЯВОВ

В этой череде несчастий поклонники Анастасии усмотрели злой рок. Да и сама она не раз думала, что стала жертвой порчи. В «Битве экстрасенсов» актриса рассказала, что несколько раз обращалась к магам и колдунам, чтобы избавиться от неудач.

annazavorotnyuk Желаю всем не доброжелателям захлебнуться своей же смесью!

- Насте всегда удавалось ускользнуть от смерти, будем надеяться, что она выкарабкается и на этот раз, - пишут поклонники в соцсетях.

Напомним, 48-летняя актриса последние несколько месяцев борется с раком головного мозга, который ей диагностировали после рождения младшей дочери Милы. Родные Заворотнюк делают все возможное, чтобы ее спасти, тратят миллионы на лечение, переводя из одной клиники в другую, и, конечно, молятся о чуде. На днях, как писала «КП», муж и дочь актрисы были замечены в храме на Крещение, где набрали святой воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сиделки, врачи и дорогостоящие препараты»: На лечение онкобольной Анастасии Заворотнюк уходят миллионы

Сейчас актриса проходит реабилитацию после операции (подробности)

Почему молчит родня Анастасии Заворотнюк после слухов о выписке актрисы

Анастасия Заворотнюк, а точнее тяжелая болезнь, которая подорвала здоровье актрисы, стала лакомым куском для любителей почесать языком. Чувствуя свою безнаказанность, сплетники придумывают одну небылицу за другой (подробности)