2020-01-12T21:42:03+03:00
Звезды

Почему молчит родня Анастасии Заворотнюк после слухов о выписке актрисы

Сплетники не дают покоя звезде сериала "Моя прекрасная няня"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия ЗаворотнюкФото: Борис КУДРЯВОВ
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Анастасия Заворотнюк, а точнее тяжелая болезнь, которая подорвала здоровье актрисы, стала лакомым куском для любителей почесать языком. Чувствуя свою безнаказанность, сплетники придумывают одну небылицу за другой. И все ради хайпа. Вбросы про кому и паралич не возымели успеха - родня звезды сериала "Моя прекрасная няня" опровергла все домыслы. Поэтому злопыхателям приходится придумывать новые, более изощренные способы, дабы выведать хоть какую-нибудь информацию об истинном положении вещей касаемо артистки.

Анастасия Заворотнюк опять в центре внимания. На этот раз сплетники решили отправить ее домой из реабилитационного центра, где она проходит лечение. По некоторым данным, знаменитость борется с четвертой стадией рака мозга. Злые языки утверждают, что врачи сделали все, что смогли. Якобы потому артистку и отпустили из клиники.

Кто-то предположил, что у семьи могли закончиться деньги. Не так давно появилась информация, что мама "прекрасной няни" перестала платить за элитную квартиру в центре Москвы. Долг возник как раз с того момента, когда появились первые сообщения о болезни актрисы.

В противовес "знатокам" выступили не менее осведомленные граждане. Они авторитетно заявили, о том, что "Настя едет лечиться в США".

Все эти домыслы выглядят беспомощной провокацией. Ведь совершенно очевидно, что сплетники запускают подобные "утки" преследуя одну единственную цель - им нужна реакция родственников Заворотнюк. Раньше близкие оперативно отвечали сплетникам в специально созданном блоге.

Но не в этот раз. Судя по всему, родня просто устала опровергать подобную чушь. Директор актрисы Марина Потапова впервые, пожалуй, за все время с момента известия о тяжелом недуге звезды, не взяла трубку. Не отвечает помощница актрисы и в мессенджерах.

Близкие сосредоточены на своей главной цели - помочь Насте встать на ноги, о чем они неоднократно заявляли. Последнее сообщение от них в соцсетях было опубликовано за несколько дней до наступления 2020 года: "Мы хотим от души поблагодарить всех, кто был с нами в уходящем году, кто сопереживал, поддерживал, искренне посылал свои добрые мысли Анастасии. Мы желаем вам всего самого светлого, долгожданного и удивительного. Пусть будут счастливы и здоровы ваши родные и любимые, пусть не покидает вас удача, пусть сбываются мечты! Счастливого праздника и только хороших вестей в Новом году!".

Напомним, Анастасии Заворотнюк, проходила лечение в реабилитационном центре. Родные звезды три месяца назад рассказали, что она борется с тяжелой болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. Позже появилась информация, что актриса чувствует себя лучше и впервые за месяцы лечения играет с дочкой Милой, которую в реабилитационный центр привозит Петр Чернышев.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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