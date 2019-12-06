«Сиделки, врачи и дорогостоящие препараты»: На лечение онкобольной Анастасии Заворотнюк уходят миллионы

48-летней «прекрасной няне» Анастасии Заворотнюк, которая сражается с раком мозга, стало лучше. Артистке некоторое время назад была проведена операция и сейчас она проходит реабилитацию.

Плавает в бассейне, общается с близкими. Врачи пока осторожны в прогнозах, но друзья Анастасии уверены, что ради своей семьи она приложит все усилия, чтобы победить недуг.

Но лечение Анастасии стоит немалых денег. Услуги сиделок, врачей, покупка дорогостоящих препаратов, пребывание в реабилитационном центре - все это обходится мужу артистки Петру Чернышёву в серьёзные суммы.

podderzhka_azavorotnyuk Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей

К счастью, в новогодние праздники Чернышёв сможет хорошо заработать в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фигурист там занят в одной из главных ролей.

- Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей, - говорят коллеги Петра. - В декабре и в январе в общей сумме у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2-5 миллионов рублей (в зависимости от фиксированной ставки за спектакль - Ред.). Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь ещё их с Настей годовалая дочка, которой тоже нужен уход.

a_zavorotnyuk Заворотнюк, по слухам, прошла процедуру ЭКО, чтобы родить долгожданную дочь Милу.

Напомним: по информации журнала «Тайны звёзд», рак мозга врачи диагностировали Анастасии после рождения дочери. Медики предполагают, что опасный недуг могла спровоцировать процедура ЭКО, которую Заворотнюк, по слухам, прошла, чтобы родить долгожданную дочь Милу.