2019-12-06T01:58:42+03:00
Звезды

«Сиделки, врачи и дорогостоящие препараты»: На лечение онкобольной Анастасии Заворотнюк уходят миллионы

Сейчас актриса проходит реабилитацию после операции
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Друзья Анастасии уверены: ради своей семьи она приложит все усилия, чтобы победить недугДрузья Анастасии уверены: ради своей семьи она приложит все усилия, чтобы победить недугФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

48-летней «прекрасной няне» Анастасии Заворотнюк, которая сражается с раком мозга, стало лучше. Артистке некоторое время назад была проведена операция и сейчас она проходит реабилитацию.

Плавает в бассейне, общается с близкими. Врачи пока осторожны в прогнозах, но друзья Анастасии уверены, что ради своей семьи она приложит все усилия, чтобы победить недуг.

Но лечение Анастасии стоит немалых денег. Услуги сиделок, врачей, покупка дорогостоящих препаратов, пребывание в реабилитационном центре - все это обходится мужу артистки Петру Чернышёву в серьёзные суммы.

podderzhka_azavorotnyukpodderzhka_azavorotnyuk
Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей
6600 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К счастью, в новогодние праздники Чернышёв сможет хорошо заработать в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фигурист там занят в одной из главных ролей.

- Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей, - говорят коллеги Петра. - В декабре и в январе в общей сумме у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2-5 миллионов рублей (в зависимости от фиксированной ставки за спектакль - Ред.). Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь ещё их с Настей годовалая дочка, которой тоже нужен уход.

a_zavorotnyuka_zavorotnyuk
Заворотнюк, по слухам, прошла процедуру ЭКО, чтобы родить долгожданную дочь Милу.
59888 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним: по информации журнала «Тайны звёзд», рак мозга врачи диагностировали Анастасии после рождения дочери. Медики предполагают, что опасный недуг могла спровоцировать процедура ЭКО, которую Заворотнюк, по слухам, прошла, чтобы родить долгожданную дочь Милу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Миннесоте упал вертолет Нацгвардии США
На Украине рассказали о взыскании двух миллиардов долларов с "Газпрома"
В Новой Зеландии в самолетах будут подавать напитки в съедобных кружках
Зеленский хочет создать в Донбассе "муниципальную стражу"
Испанские врачи реанимировали британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов
Небензя пошутил об отсутствии "русской комнаты" в Белом доме
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Подрядчик заявил об ускорении строительства "Северного потока-2"
В США объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию о россиянине Якубце
Марш «желтых жилетов» собрал во Франции свыше 800 тысяч человек
Трамп угрожает ограничить торговлю США со странами, которые мало платят в фонд НАТО
«Единая Россия» сделает местные бюджеты народными
Россиянка признала себя виновной в отмывании денег в США
«Навешивают ярлык киберпреступника»: Посол России отреагировал на новые санкции США
Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС
В МИД России выступили за возобновление авиасообщения с Грузией
«Пелоси и демократам должно быть стыдно»: В Белом доме ждут справедливого суда над Трампом
Алексей Ягудин: "Катание Валиевой - настоящее искусство"
В Совфеде считают «план Б» Киева по Донбассу будет не на пользу самой Украине
ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами
Лавров считает, что перед выборами США будут вновь использовать «российскую карту»
Глава МВД выступил против возможного ненаказуемого снижения «порога превышения скорости»
Путин: Только Макрон ответил на предложение ввести мораторий на распространение ракет
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
США ввели санкции против семи российских компаний и 17 граждан России и Украины
В Индии режиссер призвал женщин «готовиться» к нападению насильников и не сопротивляться