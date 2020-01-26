Версия: Приступ астмы мог стать причиной смерти отца Всеволода Чаплина

Причиной смерти протоиерея и священника Русской православной церкви Всеволода Чаплина мог стать приступ астмы.

«Он не был здоровым человеком. У него был диабет и огромные проблемы с дыханием. Он дышал через специальный прибор», - сказал главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев в беседе с «КП».

Певец, преподаватель Библии Дмитрий Адоньев в свою очередь сообщил на странице в соцести, что Чаплину перед смертью стало плохо, и он начал задыхаться. По его словам, настоятель всегда носил с собой лекарство, а когда у него была одышка, пользовался баллончиком от астмы.

О том, что отец Всеволод испытывал проблемы со здоровьем, сообщила и прихожанка его храма, руководитель Центра АРТ'ЭРИА Нина Кибрик. По ее словам, протоиерей «не подавал вида, но был очень нездоров».

«Сегодня на утренней литургии он делал себе ингаляции, стараясь, чтобы это было незаметно», - вспомнила Кибрик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756949" frameborder="0"></iframe> Умер Всеволод Чаплин.Всеволод Чаплин умер прямо у ворот храма, где был настоятелем. Ему был всего 51 год…

Как писал сайт kp.ru, Всеволод Чаплин умер на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января. Смерть застала священника во дворике его храма. Прихожанин московского храма святого Феодора Студита рассказал, что священнику стало плохо, когда он отдыхал на лавочке около храма. В то же время некоторые свидетели отмечают, что отец Всеволод ушел спокойно.

- Мы поняли очень быстро, что он умер. Он сел на лавочку и закрыл глаза. Обычно он был очень энергичным, и мы поняли, что он ушел, - поделились с "КП" прихожане.

Через 15 минут приехавшая скорая помощь констатировала смерть. По предварительным данным, священник умер от остановки сердца.

Прямой и честный характер отца Всеволода, пастырский талант, запомнятся как прихожанам его храма, так и слушателям Радио "Комсомольская правда", на волнах которого священник многие годы вел передачу.