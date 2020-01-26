2020-01-26T22:17:30+03:00
Звезды

Доведенный до отчаяния муж Лолиты признался в обмане

Фитнес-тренер на всю страну заявил о браке, который до этого опровергал
БУРДАНОВ Дмитрий
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Доведенный до отчаяния муж Лолиты признался в обманеДоведенный до отчаяния муж Лолиты признался в обманеФото: Евгения ГУСЕВА
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Бракоразводный процесс Лолиты с ее пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, вот-вот начнётся в суде. Сама певица сейчас отдыхает в Израиле с новым ухажером: на видео из номера гостиницы, который Лола на днях выложила в соцсети, об этом красноречиво говорят две пары тапок у кровати и две зубные щётки в ванной. Все дела артистка доверила своему адвокату Сергею Жорину, который нашёл в биографии Иванова ещё один брак. Оказывается, за несколько месяцев до бракосочетания с Лолитой тренер был женат на москвичке на 20 лет старше. Этот союз продлился всего восемь месяцев и распался сразу после получения белорусом Ивановым российского гражданства. Жорин уверен, что этот брак был фиктивным, однако в программе «Звёзды сошлись» пока ещё законный муж Милявской эти домыслы опроверг.

- Мы познакомились на моей работе - я тренировал всю их семью - маму, дочку, других родственников, - на всю страну признался Дмитрий. - Мы с Ольгой были вместе два года, поженились. К сожалению, она уже умерла, но я до сих пор восхищаюсь этой женщиной. Российский паспорт я получил автоматически в браке с ней. В какой-то момент у неё появились проблемы со здоровьем, мы стали ссориться и в итоге развелись. Мне от неё ничего не осталось, кроме законно полученного гражданства.

По словам Жорина, Лолита об этом браке, прожив девять лет с Ивановым, узнала уже в процессе развода - эту информации супруг от неё тщательно скрывал. Видимо, Дмитрий до конца надеялся сохранить все в тайне, ведь ещё пару недель назад новости о предыдущей жене он категорически опровергал. Таким образом, в эфире ток-шоу тренер на всю страну сознался в обмане, решив, что тайное рано или поздно станет явным. К слову, на передаче большинство гостей обвинили мужа певицы в пиаре на ее имени, изменах и браке ради выгоды. Напомним, Иванов вслед за Лолитой получил израильское гражданство, которого теперь может лишиться.

- Если ваш брак с Лолитой признают фиктивным, в Израиль вам дорога закрыта, а кроме того, будут проблемы с получением визы во многих странах мира, ведь подобное считается моральным преступлением, - подсказал тренеру адвокат Александр Добровинский. - Поэтому мой вам совет: постарайтесь решить ваши вопросы с Лолитой мирным путём и не ходите по ток-шоу. Лолу в этой стране очень любят, и вас всегда будут травить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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