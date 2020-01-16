Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

За время бракоразводного процесса, тянущегося с прошлого года, Лолита Милявская сделала немало громких признаний. И о любовнице мужа, с которой он якобы переписывался с компьютера певицы, и о полученном им гонораре за годы супружеской жизни, и том, что Иванов женился фиктивно - ради получения израильского гражданства. А на днях адвокат артистки Сергей Жорин сделал ещё одно сенсационное заявление: мол, до Лолиты Дмитрий Иванов уже был женат на женщине, которая старше его на 21 год. Брак зарегистрировали в московском ЗАГСе в мае-2009, а расторгли спустя восемь месяцев, когда тренер по сквошу, гражданин Белоруссии, получил гражданство РФ. По словам адвоката, этот союз, как и в случае с Лолитой, похож на фиктивный, и если это будет доказано, Иванов может лишиться сразу двух паспортов: российского и израильского.

Однако, сам Дмитрий Иванов эту информацию, как и прошлые заявления Лолиты, опроверг.

- Никакого брака не было, это очередная провокация со стороны звездного адвоката, которому нужно отрабатывать свой гонорар, - рассказал тренер по сквошу kp.ru. - Не понимаю, зачем Жорину, который сам пять раз был женат, понадобилась информация о количестве моих браков. Но у меня своя жизнь, работа, мне есть, чем заняться, кроме как отвечать на бесконечные домыслы.

Напомним, о разводе с пятым мужем Лолита сама объявила летом прошлого года. Изначально певица говорила, что расстаться предложил Дмитрий, и они разошлись мирно. Однако, затем в телешоу «Секрет на миллион» певица на всю страну заявила, что выходила замуж без любви и в конечном итоге выставила супруга за дверь из-за его измен. «Доказательством» послужила переписка Иванова в соцсетях, где он флиртовал с одной из своих знакомых, косметологом Ольгой Кулиевой. В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайный брак мужа Лолиты: бывшая жена тренера умерла, а сам он может лишиться российского паспорта

Сайт kp.ru выяснил мотивы союза Дмитрия Иванова с женщиной на 20 лет старше [эксклюзив kp.ru]

В ТЕМУ

«Похоже на фиктивный брак»: у молодого мужа Лолиты нашлась тайная 65-летняя супруга

После получения российского гражданства Дмитрий Иванов стремительно развелся (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Лолита Милявская: Муж изменял не только мне, но и своим любовницам!

Популярная певица дала откровенное интервью «Комсомолке» (подробности)