2020-01-16T11:52:15+03:00
Звезды

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

Спустя восемь лет совместной жизни с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым певица пытается доказать, что их союз был фиктивным
Алена МАРТЫНОВА
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Дмитрий Иванов все заявления Лолиты опровергДмитрий Иванов все заявления Лолиты опровергФото: Евгения ГУСЕВА
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За время бракоразводного процесса, тянущегося с прошлого года, Лолита Милявская сделала немало громких признаний. И о любовнице мужа, с которой он якобы переписывался с компьютера певицы, и о полученном им гонораре за годы супружеской жизни, и том, что Иванов женился фиктивно - ради получения израильского гражданства. А на днях адвокат артистки Сергей Жорин сделал ещё одно сенсационное заявление: мол, до Лолиты Дмитрий Иванов уже был женат на женщине, которая старше его на 21 год. Брак зарегистрировали в московском ЗАГСе в мае-2009, а расторгли спустя восемь месяцев, когда тренер по сквошу, гражданин Белоруссии, получил гражданство РФ. По словам адвоката, этот союз, как и в случае с Лолитой, похож на фиктивный, и если это будет доказано, Иванов может лишиться сразу двух паспортов: российского и израильского.

Однако, сам Дмитрий Иванов эту информацию, как и прошлые заявления Лолиты, опроверг.

- Никакого брака не было, это очередная провокация со стороны звездного адвоката, которому нужно отрабатывать свой гонорар, - рассказал тренер по сквошу kp.ru. - Не понимаю, зачем Жорину, который сам пять раз был женат, понадобилась информация о количестве моих браков. Но у меня своя жизнь, работа, мне есть, чем заняться, кроме как отвечать на бесконечные домыслы.

Напомним, о разводе с пятым мужем Лолита сама объявила летом прошлого года. Изначально певица говорила, что расстаться предложил Дмитрий, и они разошлись мирно. Однако, затем в телешоу «Секрет на миллион» певица на всю страну заявила, что выходила замуж без любви и в конечном итоге выставила супруга за дверь из-за его измен. «Доказательством» послужила переписка Иванова в соцсетях, где он флиртовал с одной из своих знакомых, косметологом Ольгой Кулиевой. В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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