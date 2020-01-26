2020-01-26T22:49:29+03:00
Общество

Отец Всеволод Чаплин жил легко. В нем был дух свободы

Публицист Дмитрий Ольшанский - об одном из самых масштабных священников Русской православной церкви
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье у храма Феодора Студита в МосквеПротоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье у храма Феодора Студита в МосквеФото: Евгения ГУСЕВА
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На лавочке у своего храма вдруг умер отец Всеволод Чаплин.

Ужасно его жалко.

Хотя сам отец Всеволод, несомненно, сказал бы, что нечего носиться с земной жизнью, не надо ее слишком ценить, он вообще был враг светского сентиментального либерализма.

Ну, значит, не его жалко, а его прихожан, всех, кому с ним было интереснее, чем без него.

В нем было столько намешано.

Он был не только священник. Он был интеллигент, богемный тусовщик и спорщик, фундаменталист, хиппи восьмидесятых, сначала нонконформист, а потом карьерист, а потом снова нонконформист, ультрапатриот, но и любитель современного искусства, рок-н-ролла, всего, что живет, обсуждается и шумит, участник бесконечных дебатов, собраний и политических предприятий, эксцентрик, сторонник всего самого радикального, хоть бы и ядерной войны, но в то же время и удивительно дружелюбный и терпимый человек, самый настоящий "плюралист-толераст", каких никогда не бывает в либеральной среде.

В нем был дух свободы.

Той самой свободы, которую он постоянно опровергал своими взглядами и мнениями, и которую постоянно утверждал своим существованием.

Я видел его всерьез и долго - буквально раз в жизни.

Быков когда-то затащил меня на одно из ток-шоу нулевых годов, на НТВ, что ли, к Савику Шустеру, программа закончилась, Быков помчался дальше, а я остался в буфете Останкино с Чаплиным, который тоже там случился, мы пили виски, болтали обо всем на свете, и если бывают в жизни прекрасные вечера, то это был именно он.

Потом было всякое: я и отчаянно ругал его, когда был пик борьбы за скрепы, и снова любил, когда после известных событий четырнадцатого года он занял совершенно бескомпромиссную позицию: он был более последовательным сторонником русского присутствия на Украине, чем наше государство.

И мне всегда хотелось пойти к нему в храм, и на этот раз уже увидеть его в том деле, которому он себя отдал.

Но я откладывал. Я проходил мимо.

Мы часто так делаем.

Царствие Небесное, дорогой отец Всеволод.

Вы жили легко и свободно, и умерли именно так.

Умер Всеволод Чаплин.Всеволод Чаплин умер прямо у ворот храма, где был настоятелем. Ему был всего 51 год…

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Протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье у храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. Священнику был всего 51 год (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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