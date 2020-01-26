Прихожане храма, где умер Всеволод Чаплин: Он просто сел на лавочку и закрыл глаза. Мы сразу поняли, что он ушел

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье у храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. Священнику был всего 51 год.

Во дворике храма, где лежало тело отца Всеволода, звучала молитва "Со святыми упокой". Тело священника накрыли покрывалом. Кто-то из прихожан принёс и положил букет белых хризантем. На столике у скамейки - личные вещи отца Всеволода: чёрная сумка и авоська.

На столике у скамейки так и остались вещи отца Всеволода: чёрная сумка и авоська...Фото: Евгения КОРОБКОВА

Тело священника лежало на земле. Смерть настигла его неожиданно - по словам очевидцев, он просто сел на лавочку отдохнуть и закрыл глаза.

- Мы поняли очень быстро что он умер. Он сел на лавочку и закрыл глаза. Обычно он был очень энергичным, и мы поняли, что он ушел, - рассказали корреспонденту "КП" прихожане.

Прихожане несут цветы к храмуФото: Евгения КОРОБКОВА

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