2020-01-26T19:36:59+03:00
Общество

Прихожане храма, где умер Всеволод Чаплин: Он просто сел на лавочку и закрыл глаза. Мы сразу поняли, что он ушел

К храму протоиерея несут хризантемы, сообщает наш корреспондент Евгения Коробкова с места случившегося
Евгения КОРОБКОВАKP.RU
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Протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 январяПротоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 январяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье у храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. Священнику был всего 51 год.

Во дворике храма, где лежало тело отца Всеволода, звучала молитва "Со святыми упокой". Тело священника накрыли покрывалом. Кто-то из прихожан принёс и положил букет белых хризантем. На столике у скамейки - личные вещи отца Всеволода: чёрная сумка и авоська.

На столике у скамейки так и остались вещи отца Всеволода: чёрная сумка и авоська... Фото: Евгения КОРОБКОВА

На столике у скамейки так и остались вещи отца Всеволода: чёрная сумка и авоська...Фото: Евгения КОРОБКОВА

Тело священника лежало на земле. Смерть настигла его неожиданно - по словам очевидцев, он просто сел на лавочку отдохнуть и закрыл глаза.

- Мы поняли очень быстро что он умер. Он сел на лавочку и закрыл глаза. Обычно он был очень энергичным, и мы поняли, что он ушел, - рассказали корреспонденту "КП" прихожане.

Прихожане несут цветы к храму Фото: Евгения КОРОБКОВА

Прихожане несут цветы к храмуФото: Евгения КОРОБКОВА

Служители церкви просили журналистов не снимать. В 19:17 приехала Скорая, тело священника погрузили на носилки

Во дворике храма, где лежало тело отца Всеволода, звучала молитва "Со святыми упокой" Фото: Евгения КОРОБКОВА

Во дворике храма, где лежало тело отца Всеволода, звучала молитва "Со святыми упокой"Фото: Евгения КОРОБКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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