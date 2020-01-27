Сергей Степашин: Всеволод Чаплин и в Общественном совете Минстроя вел богоугодные дела
- Сергей Вадимович, я к вам обращаюсь, прежде всего, как к председателю Императорского православного палестинского общества (ИППО). Умер отец Всеволод Чаплин...
- Во-первых, соболезнования - всем, кто знал Всеволода. Совершенно неожиданно скончался у своего храма. Присел, что называется.... И - ушёл из жизни.
- На меня он производил впечатление - а я с ним делал интервью для "Комсомольской правды" - человека доброго, и в то же время - жесткого...
- Яркий был человек, сильный.
Он мог говорить то, что думает. Не всем это нравилось - ни в церковных кругах, ни в гражданских.
- А в чем состоит, на ваш взгляд, его главная заслуга?
- Он очень много сделал, в своё время, для того, чтобы те, кто о церкви знает понаслышке, увидели и услышали, действительно, интересного и глубокого человека со своей позицией.
- Что это была за позиция?
- Добра, чести и совести. Позиция открытого русского человека.
- Знаю, что вы с отцом Всеволодом встречались. Что особенно запомнилось?
- Он приходил на заседания Общественного совета Минстроя к нам. (экс-премьер Степашин - председатель Общественного совета этой организации. - А.Г.)
- А, отец Всеволод даже вот участвовал в светских заседаниях?
- Да, ну, это - не светские. Мы же занимаемся переселением людей из аварийного жилья, а это - богоугодное дело, на самом деле.
Вот поэтому мы вместе с отцом Всеволодом и работали.
- А по линии Фонда ЖКХ, где вы возглавляете Попечительский совет, вам тоже приходилось сотрудничать?
- Как раз - по линии Минстроя. (Но, в принципе, это - одно направление.) Он приходил со своими интересными предложениями.
- И роль отца Всеволода какая при этом была?
- Ну, роль одна - это вопрос о том, что надо людям помогать, они должны знать - то, что даёт государство, то, что о них беспокоятся.
Собственно говоря, - такая гуманитарная хорошая позиция. Он же не за деньгами приходил, а - с позицией, словом - нужно этим заниматься, продолжать. Что мы, собственно, и делаем.
Царство ему небесное...
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