Сергей Степашин: Всеволод Чаплин и в Общественном совете Минстроя вел богоугодные дела

- Сергей Вадимович, я к вам обращаюсь, прежде всего, как к председателю Императорского православного палестинского общества (ИППО). Умер отец Всеволод Чаплин...

- Во-первых, соболезнования - всем, кто знал Всеволода. Совершенно неожиданно скончался у своего храма. Присел, что называется.... И - ушёл из жизни.

- На меня он производил впечатление - а я с ним делал интервью для "Комсомольской правды" - человека доброго, и в то же время - жесткого...

- Яркий был человек, сильный.

Он мог говорить то, что думает. Не всем это нравилось - ни в церковных кругах, ни в гражданских.

- А в чем состоит, на ваш взгляд, его главная заслуга?

- Он очень много сделал, в своё время, для того, чтобы те, кто о церкви знает понаслышке, увидели и услышали, действительно, интересного и глубокого человека со своей позицией.

- Что это была за позиция?

- Добра, чести и совести. Позиция открытого русского человека.

- Знаю, что вы с отцом Всеволодом встречались. Что особенно запомнилось?

- Он приходил на заседания Общественного совета Минстроя к нам. (экс-премьер Степашин - председатель Общественного совета этой организации. - А.Г.)

- А, отец Всеволод даже вот участвовал в светских заседаниях?

- Да, ну, это - не светские. Мы же занимаемся переселением людей из аварийного жилья, а это - богоугодное дело, на самом деле.

Вот поэтому мы вместе с отцом Всеволодом и работали.

- А по линии Фонда ЖКХ, где вы возглавляете Попечительский совет, вам тоже приходилось сотрудничать?

- Как раз - по линии Минстроя. (Но, в принципе, это - одно направление.) Он приходил со своими интересными предложениями.

- И роль отца Всеволода какая при этом была?

- Ну, роль одна - это вопрос о том, что надо людям помогать, они должны знать - то, что даёт государство, то, что о них беспокоятся.

Собственно говоря, - такая гуманитарная хорошая позиция. Он же не за деньгами приходил, а - с позицией, словом - нужно этим заниматься, продолжать. Что мы, собственно, и делаем.

Царство ему небесное...

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