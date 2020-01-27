Тысячи людей вышли на улицы Лос-Анджелеса почтить память Коби Брайанта

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:06:32+03:00

Легендарный баскетболист погиб при крушении вертолета вместе со своей 13-летней дочерью [видео]

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У арены "Стэйплс-центр" в Лос-Анджелесе продолжают собираться люди. Тысячи болельщиков скорбят о невосполнимой утрате - легендарный баскетболист Коби Брайант трагически погиб в возрасте 41 года.

Сайт kp.ru писал, что спортсмен разбился на своем частном вертолете вместе с 13-летней дочерью Джианной. Крушение произошло в воскресенье, 26 января, в городе Калабасас. Летательный аппарат загорелся при ударе.

Вскоре после появления печальных известий на экранах возле арены "Стэйплс-центра" появились изображений звезды "Лос-Анджелес Лейкерс". В настоящий момент на стадионе проходит церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Мероприятие прерывали, чтобы почтить память погибшего.

Видео с места крушения вертолёта, в котором погиб Коби Брайант.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU