Почему Зеленский сбежал с форума по Холокосту

Зеленский прилетел в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста, но неожиданно отказался от участия в нем. Якобы из благородства. Дескать, места мало, пусть вместо меня туда попадут выжившие. В мемориальном комплексе «Яд Вашем» были изумлены поступком Зеленского. Со знаком минус изумлены, недоумевали и сожалели. Оказывается, в этом «самопожертвовании» не было никакой необходимости. И более 40 мировых лидеров вполне уместились на мероприятии.

Ни в какие души прекрасные порывы Зеленского я не верю. Можно предположить, что он не захотел сидеть в зале, где Путину дадут слово, а ему - нет. На родине не поймут, «ганьба», скажут. И об обмене пленными уже не поговорить. Встречаться с ним, после того, что Зеленский наговорил пустому залу в Давосе о российской агрессии, президент России явно не стал бы.

Но, думаю, от участия он отказался совсем по другим причинам. В первую очередь - чтобы избежать косых взглядов и неудобных вопросов. Про проспекты Бандеры и Шухевича, про факельные шествия, про разгул национализма, про один из самых высоких уровней антисемитизма в Европе, про сносы памятников победителям фашизма... «Глядите, вон сидит президент страны, в которой ветераны-освободители приравнены к недобиткам-карателям». А ответить-то и нечего, тут лозунги из нескончаемой предвыборной котомки не подойдут.

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