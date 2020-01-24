"Ничто так не украшает женщину, как страшненькая подруга": Глюкоза и Собчак похвастались фигурами в бикини на Мальдивах

Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, дружат много лет. Однако из-за плотных рабочих графиков в Москве им крайне редко удается вместе проводить время. А вот новогодние каникулы как раз стали отличным поводом, чтобы как следует отдохнуть.

Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова вместе с семьями отправились на Мальдивы. Звезды сняли роскошную виллу за полтора миллиона рублей в сутки на несколько человек. Она расположена на частном острове, по которому бегают кролики.

Гостям предоставляют услуги дворецкого и роскошная яхта. В большом собственном саду обустроены фирменные ванные комнаты с душем на открытом воздухе и отдельной ванной. Изюминкой этого райского уголка является чистейший пляж с белоснежным песком и лазурного цвета водой.

Как отмечала Собчак, на острове "классное «живое» море": "Не стоячая вода, как на большинстве искусственных мальдивских островах,а постоянный приятный ветер и волны. Никогда не душно и не жарко. Обдувает, как на яхте".

Именно у моря подружки и решили устроить фотосессию. При этом фотографом выступал муж Ксении - режиссер Константин Богомолов.

Ксения и Наталья облачились в мини-бикини и соломенные шляпки. Красавицы положили ладони друг другу на бедра. "Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом!", - подписала эффектный кадр певица.

Поклонники тут же написали в ответ: "Или некрасивая подружка", "Ничто так не украшает женщину, как страшненькая подруга", "Особенно если эта подруга хорошо втягивает живот", " Ксения смелая женщина. На фоне Наташи опасно находиться!", "Наташ, я бы побоялась стоять с тобой рядом в купальнике".