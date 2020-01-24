Вместо форума памяти Холокоста Зеленский пошел в кипе к Стене Плача

ШТАЙНМАЙЕР КАЯЛСЯ...

- Моя бабушка Алиса (принцесса Греческая и Датская. - Ред.) спасла в оккупированных Афинах еврейскую семью, спрятав ее в своем доме. Ее память увековечена деревом в саду «Яд Вашема». Мне самому повезло общаться с пережившими Холокост, которые начали новую жизнь в Британии. Я на протяжении 40 лет покровительствовал камерному оркестру одной из таких женщин. На ее руке был вытатуирован лагерный номер. При этом она всегда подавала пример того, что ужасы можно пережить, - проникновенно рассказывал в Иерусалиме принц Чарльз. На проходящем здесь Всемирном форуме памяти Холокоста в честь 75-летия освобождения Освенцима именно он представляет Британию.

Принц Чарльз долго и оживленно говорил с МакрономФото: REUTERS

- Яд антисемитизма отравляет общество, но я верю в силу образования. Это антидот! - восклицал французский лидер Эммануэль Макрон.

К слову, сын британской королевы вошел в зал, когда многие гости уже заняли свои места в первом ряду. Когда он поравнялся с вице-президентом США Майком Пенсом, тот протянул было ему руку для приветствия, но Его Высочество предпочел этого не заметить. Зато с Макроном принц о чем-то долго и оживленно говорил, а француз сжимал его ладонь обеими руками.

Уже с трибуны Пенс не преминул призвать первых лиц объединиться против Ирана (надо думать, далеко не только за отрицание Холокоста), сорвав аплодисменты, а президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорил на иврите и каялся за деяния гитлеровцев.

- Самое страшное преступление было совершено моими соотечественниками. Я ощущаю на себе колоссальное историческое бремя вины, - признался он. - У ответственности Германии нет срока давности. Но я глубоко тронут этим духом примирения, благодарю вас за это чудо...

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорил на иврите и каялся за деяния гитлеровцевФото: REUTERS

...А ЗЕЛЕНСКИЙ МОЛИЛСЯ

А вот Владимир Зеленский всего этого не слышал. Он, напомним, в последний момент отказался идти на форум, решив отдать места украинской делегации пережившим Холокост людям, которые вроде как не могли попасть в зал. Организаторы были неприятно удивлены.

- Президенту было объяснено, все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы, и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. В таких условиях его решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг сделан в день проведения мероприятия под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом», - подчеркнули в «Яд Вашеме».

Но, может, президенту Украины было бы просто неловко сидеть под градом таких речей, когда в его стране проходят факельные шествия, а премьер Гончарук учит в Давосе зарубежных инвесторов бандеровскому приветствию?

Как бы там ни было, но оставшийся без дела президент Украины направил свои стопы к Стене Плача, где надел белую кипу и помолился в компании трех раввинов.

-Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах, - появилась потом запись в Телеграм-канале его офиса.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владимир КОРНИЛОВ, политолог:

«Это не гастроли «Квартала-95» с лишним билетиком»

- Вы знаете, странное поведение Зеленского похоже на демарш. Причем вызванный не столько форматом мероприятия (он был известен давно), сколько страхом перед своими же националистами. Причем обставлен он очень топорно. Представить, что на подобном форуме можно в последний момент просто так передать «лишний билетик» кому-то, - это означает, что Зеленский так и не может понять разницу между гастролями «Квартала-95» и серьезными международными мероприятиями такого уровня.

Иерусалим.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Почему Зеленский сбежал с форума по Холокосту

Александр КОЦ

Зеленский прилетел в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста, но неожиданно отказался от участия в нем. Якобы из благородства. Дескать, места мало, пусть вместо меня туда попадут выжившие. В мемориальном комплексе «Яд Вашем» были изумлены поступком Зеленского. Со знаком минус изумлены, недоумевали и сожалели. Оказывается, в этом «самопожертвовании» не было никакой необходимости. И более 40 мировых лидеров вполне уместились на мероприятии (подробности)

КСТАТИ

В Иерусалиме довели Путина до слез

- Памятник — это хорошо. Это останется надолго, надеюсь, что на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали сегодня вы... Спасибо! - Владимир Путин спустился с трибуны после выступления на открытии памятника защитникам и жителями блокадного Ленинграда (подробности)