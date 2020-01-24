Биография Максима Орешкина: чем запомнился на посту министра экономики

Глава государства назначил экс-министра экономического развития на должность помощника президента. Эту должность до недавнего времени занимал Андрей Белоусов, который стал первым вице-премьером.

Максим Станиславович Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве. В 2004 году окончил магистратуру «Высшей школы экономики». С 20 лет работал в Центробанке, где быстро вырос до заведующего сектором. В 2006 году ушел в бизнес. Через несколько лет стал управляющим директором Росбанка. В 2010 году перешел на работу в «Креди Агриколь» - на должность главы аналитического блока по России и СНГ. С июня 2012-го – главный экономист по России «ВТБ Капитала». С сентября 2013 года - на госслужбе. Сначала директор департамента долгосрочного стратегического планирования, потом замминистра финансов. С ноября 2016 года - глава Минэкономразвития.

В правительстве запомнился неуживчивым характером. Говорил, что министерство экономики должно быть «занозой» у других ведомств. Больше всего запомнился спор с Центробанком. В 2019 году он заявил, что через год-два в стране разразится кредитный кризис. Мол, слишком быстро растет закредитованность населения - и это создает большие риски для экономики. В ЦБ опасения не разделили. Но меры приняли - с 1 октября ввели показатель долговой нагрузки (ПНД), который стимулирует банки тщательнее отбирать заемщиков.

Еще запомнился самостоятельной поездкой в Тольятти на Lada XRay. Министр был за рулем, без водителя. Постоял в пробках в Балашихе, во Владимирской и Нижегородской областях. Понял, что федеральная трасса требует реконструкции и расширения.

А в марте 2019 года Орешкин «прославился» тем, что заявил, что ему было бы интересно поработать президентом. «Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — сказал тогдашний министр слушателям Академии журналистики.

Теперь, видимо, он сможет поближе увидеть, что из себя представляет работа главы государства. На позиции помощника по экономическим вопросам. Как известно, эти должности в разное время занимали и нынешняя глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и нынешний первый вице-премьер Андрей Белоусов