Китайцы уверены, что смертельный коронавирус создан американцами

NCoV - это труднопроизносимое сочетание букв за последнюю неделю узнал весь мир. Так называется новая форма коронавируса, возникшая перед новым годом в китайской провинции Хубэй. Погибших уже 26 человек, заразившихся - свыше 850.

Центр провинции Хубэй, 11-миллионный Ухань, взят в карантин, с ним приостановлено наземное и воздушное сообщение. Та же участь постигла 13 других мегаполисов центрального Китая - от Чиби до Сяньнина. Вирус подбирается и к нам: одного больного обнаружили в города Суйхуа в 400 км от границы с Россией.

Cостояние 177 заболевших оценивается как тяжелое. Впрочем, отчаиваться не стоит. Врачам уже удалось вылечить 34 человека. Еще свыше тысячи потенциальных вирусоносителей остаются под наблюдением.

Тем временем в китайских соцсетях множатся гипотезы о природе болезни. Например:

- Известный рассадник болезней в КНР - «мокрые рынки», где продают рыбу и морских гадов. На свежесть товаров и дезинфекцию продавцы частенько кладут болт. Так вот, именно на «мокром рынке» в Ухане было отмечены немало случаев заражения нынешним вирусом.

- Другим эпицентром nCoV стал район Бай Бу Тинь (в 7 км от Уханя и того самого «мокрого рынка»). Месяц назад жители этого селения организовали кулинарный фестиваль, который посетило до ста тысяч человек. За два дня до мероприятия появились сообщения о 59 заболевших неизвестным вирусом, но дезинфекцией или хотя бы дополнительной гигиеной никто себя не утруждал. Поэтому неудивительно, что болезнь стала распространяться по провинции.

- В 2003 году Китай уже сталкивался с подобным вирусом. Эпицентром стал уже знакомый нам «мокрый рынок» в южнокитайском городе Гуандун. Тогда погибли тысячи человек. Власти замалчивали беду и не ввели карантин. Мир узнал об эпидемии, лишь когда вирус проник в автономный китайский остров Гонконг, где СМИ не подвергаются цензуре. Возможно, помня о том неприятном уроке, власти КНР качнулись в другую крайность: блокаду городов, ввод армейских частей и дезинфекцию с вертолётов.

- Распространению вируса «удачно» началось накануне восточного нового года. Празднуют его много дней. Ездят по Поднебесной, навещают друзей и родственников. Перенося болезнь. При этом все (!) заболевшие – азиаты. Европейцев нет, хотя туристов в Ухани в дни зимних каникул много. Как тут не поверить страшилке, что вирус создан в американских лабораториях и специально заточен под людей с китайскими генами. С точки зрения науки такое вполне возможно.

- В Поднебесной есть поверье: когда правящей династии приходит конец, на страну обрушивается несчастье. Вот в Сети и шутят: не станет ли коронавирус закатом Коммунистической партии Китая? В прошлом октябре она с помпой отметила 70 лет - с 1949 года во власти. В России большевики продержались лишь на четыре года дольше…

aleksei_tishenko Вот и закончился наш тренировочный сбор в Китае который длился 47 дней. К сожалению закончился раньше чем мы планировали, так как в Китае началась неизвестная эпидемия то все массовые мероприятия решено было отменить. В том числе и наше боксёрское шоу 2 февраля. Есть небольшой осадок не законченого дела, ведь так много времени и сил было потрачено на подготовку. Ну что ж:-"всё что не делается всё к лучшему" говорю я себе и двигаюсь дальше! #Китай #Хайнань #бокс #Россия #федерациябоксаомскойобласти #федерациябоксароссии #боксобъеденяет

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из-за угрозы распространения коронавируса в Китае отменены все массовые мероприятия. В связи с чем в Россию возвращаются раньше времени и два олимпийских чемпиона. Алексей Тищенко и Рахим Чахкиев почти два месяца провели на острове Хайкоу. Они готовили китайских бойцов к большому боксерскому шоу, намеченному на 2 февраля.

В инстаграме Рахим Чахкиев (чемпион Пекина- 2008) не скрывает радости по поводу возвращения на Родину - «Я соскучился по России, - пишет он, - мы возвращаемся счастливые и довольные».

А вот Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион по боксу, немного расстроен тем, что не довел дело до конца. «Вот и закончился тренировочный сбор в Китае, который длился 47 дней. К сожалению, закончился раньше, чем мы планировали, так как в Китае началась неизвестная эпидемия и все массовые мероприятия решено было отменить. Есть небольшой осадок от незаконченного дела, ведь так много времени и сил было затрачено на подготовку. Ну что ж: что не делается, все к лучшему - говорю я себе и двигаюсь дальше».

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