"Дамочка без возраста": 53-летняя Рената Литвинова сразила наповал фигурой в бикини

Рената Литвинова - одна из самых ярких и удивительных женщин в российском кино. Совсем недавно она отметила 53-летие. Но, глядя на красавицу-актрису, в это трудно поверить. Она прекрасно выглядит, а ее изящная фигура является предметом зависти сотен тысяч женщин.

Утонченная, изысканная, изящная - именно такие определения приходят на ум, когда речь заходит о Ренате Литвиновой. О таких, как она, говорят , - "Да она настоящая парижанка" или "Женщина без возраста". Моложавая знаменитость, кажется, открыла секрет вечной молодости. Иначе и не объяснить ее неувядающую красоту.

А недавно артистка и вовсе сразила наповал своих поклонников. Вот уже неделю Литвинова находится в Париже. В столице Франции у нее роскошная квартира, где живет единственная дочь звезды Ульяна Добровская.

renatalitvinovaofficiall Я, например, люблю предельно закрытые купальники

Рената успела устроить в апартаментах фотосессию. Она разместила в блоге снимок, на котором позирует на балконе в черном бикини. Довершают дерзкий образ красные туфли и массивное жемчужное колье.

"Я, например, люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени - в моем возрасте...", - лаконично подписала эффектный кадр звезда. От увиденного поклонники потеряли дар речи. Многие вместо тысячи слов оставляют восторженные смайлы. Пришедшие же в себя осыпали свою любимицу комплиментами.

"Очень красивая и элегантная", "Восхитительная", "Дамочка без возраста", "Шикарное чувство стиля!", "Эталон женской красоты", "Рената, вы бесподобны!", "Вы само совершенство!", "Обожаю Вас!", "Какая роскошная", "Вам любая девочка позавидует", - делятся мнением обыватели.

Стоит отметить, что Рената Литвинова не раз признавалась, что обожает бывать во Франции. Она даже приобрела апартаменты в центре Парижа. Окна квартиры выходят на бульвар Бон-Нувель, где всегда кипит жизнь. Если бы не постоянные дела и работа, наверное, Литвинова не уезжала бы из этого романтического уголка.

"Я захожу сюда каждый раз с восхищением. На мой взгляд, это дизайнерский шедевр – то, как она сделана, как разыграно пространство, которое в дальних комнатах расходится на два этажа. Она как запрятанная жемчужина внутри здания XVII века. Вы знаете, я с трудом покидаю ее. Меня не выпускают некие силы, словно они давно ждали меня, соскучились и теперь дождались", - рассказывала о своем гнездышке звезда журналу "Tatler".