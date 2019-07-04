"Господи, какая я страшная": Рената Литвинова показала честное видео

Рената Литвинова по праву считается одной из самых красивых и эксцентричных актрис. В свои 52 года острая на язычок артистка играет в театре, много снимается и сама снимает кино, посещает светские мероприятия и умеет шутить над собой. Так произошло и в этот раз.

Рената Литвинова разместила в блоге честное видео. На нем знаменитость критично высказалась о собственной внешности.

"Господи, какая я страшная. Боже мой", - в сердцах заявила кинодива, находясь за рулем авто. Через несколько секунд звезда без грамма косметики на лице, в темных очках и широкополой шляпе добавила: "Шляпа прикрывает, кстати".

Стоит отметить, что Литвина не стесняется показывать свою естественную красоту. И выглядит актриса просто прекрасно. Кинодива удивляет публику своей молодостью, а поклонники с трудом дают ей 52 года.

Рената не раз говорила, что никогда не делала никаких подтяжек и ходит к любимому косметологу: "Мне приписывают омолаживающие операции. Я уже не знаю, пройти смеха ради освидетельствование, что у меня нет шрамов за ушами…".

Артистка следит за собой и занимается спортом: "Я либо дома занимаюсь, либо с тренером. Стараюсь каждый день ходить по беговой дорожке минут 40, плюс упражнения на пресс - еще минут 20. Этого мне достаточно, чтобы работал метаболизм".

Говоря о своей внешности и фигуре Литвинова отмечала, что ест жареное, жирное, мясо, мучное, молочное и водку не пьет. "Шампанское и вино - кто же откажется от хорошего вина? Могу съесть тарелку спагетти, если нахожусь где-то в Италии. Твоя внешность - это в первую очередь воспитание и мозги", - заключила актриса