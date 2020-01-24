Зачем Путин собирает Большую пятерку

Когда шесть лет назад лидеры Большой восьмерки с гневом отказались ехать в Россию на саммит, немедленно поменяв в своем названии цифру 8 на цифру 7, казалось, что наша страна рискует оказаться на обочине мировой политики. Решать ключевые вопросы будут без участия Москвы, а Кремлю останется только наблюдать за этим со стороны — из-за колючей проволоки изоляции.

Но время шло, и постепенно выяснилось, что на самом деле считавшая себя новой формой мирового правительства Большая семерка не такая уж и большая. И не такая уж и дружная. Ее лидеры не то, что миром править, итоговую резолюцию своего саммита пару раз смогли принять с колоссальным скрипом.

Россия же между тем продолжала работать в Большой двадцатке, которая обрела в последнее десятилетие совсем другой вес. Продолжила гнуть свою линию в Совете безопасности ООН. БРИКС, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ — все объединения, в которых Москва играет первую скрипку, сотрудничая со всем миром так сразу и не перечислишь. И как-то так само по себе оказывается, что куда бы Путин ни приехал — хоть на саммит по Ливии в Берлин, хоть на форум памяти Холокоста в Иерусалим, везде он оказывается на первом месте и везде вокруг него кучкуются не последние в мире персонажи — от лояльных Меркель и Макрона до недружелюбного Бориса Джонсона.

Все это рано или поздно должно было вылиться во что-то большое, и вот в четверг эта витавшая в воздухе идея формализовалась. Выступая в Израиле в присутствии 45 лидеров стран мира, Путин предложил создать, пока весьма неопределенного статуса, но очень большого веса структуру. Предложил лидерам стран ядерной Пятерки «взять на себя ответственность и остановить нарастающую критическую массу противоречий в международных отношениях». То есть главы России, США, Великобритании, Франции и Китая должны сесть и договориться между собой. Будущее планеты поставить себя выше своих разногласий и повернуться наконец лицом к реальным бедам, которые сейчас на самом деле стоят перед человечеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже поддержал идею. В ближайшие дни официальные послания с конкретными идеями будут направлены главам "пятерки". И может быть из этого начинания действительно получится организация, способная не заседать, рассуждая о политике, а оперативно решать проблемы всей планеты.