Китайский вирус сожрал у семьи Водяновой миллиарды долларов

В начале года в мире супермиллиардеров случилась небольшая сенсация. Вершину заветного списка Форбса захватил француз Бернар Арно ($117 млрд). Оставив позади легендарных акул бизнеса Джеффа Безоса ($115.6 млрд), Билла Гейтса ($110,6 млрд), Уоррена Баффетта ($90,6 млрд.), Марка Цукерберга ($82,2 млрд.)

Однако недолго музыка играла. Новости о загадочной эпидемии в Китае вызвали панику на биржах. Свежеиспеченный лидер Форбс за несколько дней потерял 3,7 миллиарда долларов и отдал пальму первенства главе Амазона Безосу. Ведь товар у француза специфический - предметы роскоши. В дни эпидемий народу не до шика...

Впрочем, когда паника спадет, Арно наверняка вернет первенство. В ХХI веке мы и не такие страшилки пережили! Свиной и птичий грипп, китайскую атипичную пневмонию, африканскую Эболу… Чем нас только не пугали! А жизнь продолжается.

Кто же он, будущий свекор супер-модели и многодетной мамы Натальи Водяновой?

КОРОЛЬ РОСКОШИ

Бернар Арно владеет империей LVMH (Louis Vuitton -Moët Hennessy). Это крупнейший поставщик предметов роскоши в мире. Косметика и парфюмерия, супермодная одежда, обувь, сумочки и прочие аксессуары, часы, ювелирные изделия, элитный алкоголь…Целых 75 знаменитых брендов, включая Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Berluti, Fendi, FENTY, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Céline, Zenith International SA, TAG Heuer SA…

Арно выпускает эксклюзивное шампанское Champagne Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, коньяк Hennessy, шотландское виски Ardbeg, разнообразное изысканное вино. На собственной верфи изготавливает индивидуальные яхты для миллиардеров Feadship, владеет сетью элитных отелей Cheval Blanc, издательским домом (популярная газета Le Parisien, Tribune , Investir, журналы, радиостанция Classique, акции крупнейшего французского телеканала TF1).

У его империи свыше 4500 фирменных магазинов, бутиков в 70 странах, включая Россию.

Бернар Арно владеет империей LVMH (Louis Vuitton -Moët Hennessy). Это крупнейший поставщик предметов роскоши в миреФото: EAST NEWS

«Мы создаем желания и счастье - в этом заключается наш бизнес, - заявляет Бернар Арно. - Я всегда сравниваю нашу индустрию с другими. Мне очень нравится компания Apple и айфоны... Но можете ли вы сказать, что через 20 лет люди по-прежнему будут пользоваться айфонами? Может, и не будут. Может быть, у нас будет новый продукт или что-то гораздо более инновационное. Но я могу сказать, что через 20 лет люди по-прежнему будут пить Dom Perignon.»

Оптимизм Арно оправдан. С каждым годом в России и мире растет число миллиардеров и миллионеров. Согласно докладу благотворительной организации Oxfam, за прошедшее десятилетие количество миллиардеров на планете удвоилось. Их совокупное состояние в 2019 году было больше, чем у 60% населения Земли. Так что семейный бизнес Бернара будет процветать и дальше.

ВОЛК В КАШЕМИРЕ

Другие члены первой пятерки миллиардеров планеты сами создавали свои империи. Безос - Amazon, Гейтс - Microsoft, Цукерберг - Facebook, Баффетт – знаменитую инвесткомпанию Berkshire Hathaway. Арно же, наоборот, агрессивно скупает, поглощает чужие люксовые бренды. За что получил в бизнес-кругах прозвище «Волк в кашемире».

Вообще-то он мечтал стать пианистом, как мать. Но пришлось идти по пути отца. Учиться на инженера, чтобы работать в семейной строительной фирме. В 25 лет возглавил ее. Но душа хотела чего-то более масштабного. «Однажды я взял такси в аэропорту Нью-Йорка, и таксист понял, что я француз. Я спросил, был ли он во Франции и знает ли, кто сейчас ее президент. Он отрицательно покачал головой и сказал: «Но я знаю Christian Dior». Вот тогда зернышко укоренилось во мне.»

Позже Арно продал Ротшильдам фирму, основанную еще дедом. Когда дела Christian Dior пошатнулись, дешево купил легендарный бренд. И пошло-поехало! Сейчас, повторяю, в коллекции Арно 75 люксовых брендов. Некоторые появились еще в 18-20 веках. Шампанское «Вдова Клико» сам Пушкин любил.

Осенью должна завершиться сделка по покупке за $14,5 млрд легендарной ювелирной компании Tiffany в Штатах. Бренду почти 200 лет.

Казалось бы, такой человек сам должен купаться в роскоши и неге, кутить напропалую с самыми крутыми моделями…

Ан, нет! В любовных и прочих скандалах семьянин Бернар не замечен, всем напиткам предпочитает воду. Его называют миллиардером, работающим почти 24 часа в сутки. Он постоянно мотается по миру, лично инспектируя свои филиалы. По осени с другом Дональдом Трампом торжественно открыл в Техасе фабрику Louis Vuitton.

В фирменных бутиках не чурается сам вставать за прилавок и показывать продавцам мастер-класс торговли!

«Я часто делаю это за границей, особенно в Японии, и никто меня не узнает. Сотрудников магазинов очень это забавляет.»

Жена Бернара Арно - известная пианистка Элен Мерсье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДАВАЛ КОНЦЕРТ С МАЭСТРО СПИВАКОВЫМ

Чтобы держать себя в форме, не растолстеть, король роскоши по четыре часа в неделю играет в теннис, регулярно ездит верхом. И каждый день музицирует. В 2017 году выступал в Московском Доме музыки вместе с Национальным филармоническим оркестром России под руководством Владимира Спивакова. Играли концерт № 7 Моцарта для трех фортепиано с оркестром. За рояль сели сам Арно-старший, его сын Фредерик, но главную партию исполнила супруга миллиардера - Элен Мерсье - известная пи-анистка. Она, кстати, выпустила со Спиваковым совместный диск. А еще Арно – меценат, коллекционирует живопись. В 2016 году устроил в своем Фонде Louis Vuitton в Булонском лесу выставку шедевров европейского модернизма, купленных некогда русским купцом-меценатом Сергеем Щукиным. И был принят в Кремле президентом Владимиром Путиным.

В прошлом году уже в Москве прошла ответная выставка шедевров из коллекции Фонда Louis Vuitton. Арно прилетел на открытие вместе с русской супермоделью Натальей Водяновой. Выбор спутницы не случаен. Бернар – любящий дедушка ее сыновей Максима и Романа.

Антуан сделал Наталье предложение еще год назад.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОЛЕНЯХ»

Как уроженка Нижнего Новгорода попала в такую семью, спросите вы?

История, похожая на сказку.

В 2008 году Наталья участвовала в рекламной кампании Louis Vuitton. На фотосессии по долгу службы присутствовал Антуан Арно, директор фирмы по связям с общественностью. Старший сын владельца модной империи.

«Она даже не помнит этой встречи. Помню, как увидел ее и обомлел. Конечно же, она прекрасна, но это было что-то необъяснимое: ее взгляд, окружающая ее аура... У меня отпала челюсть.»

Водянова в тот момент была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. Через два года они развелись. Антуан отправил Наталье сообщение о встрече. Увиделись месяца через два. «Он был в простых джинсах, выглядел как обычный молодой человек, - вспоминает Водянова. - Я уже тогда поняла, что он мне нравится, но даже не попытался меня поцеловать.» Затем последовала вторая встреча, знакомство с семейством Арно. Влюбленные стали жить вместе. Родились Максим и Роман. Антуан воспитывает и трех сыновей Натальи от первого брака.

natasupernova Vote for your favorite date

Долгое время светских сплетниц занимал вопрос – почему любящая пара с пятью детьми живет в гражданском браке. В январе Водянова призналась в своем микроблоге на YouTube, что Антуан сделал-таки ей предложение выйти замуж. Еще 28 февраля прошлого года. Когда они отмечали в Катаре ее 37-летие. «Я получила великолепное кольцо. Это было абсолютно неожиданно. Но Антуан сделал все, чтобы продемонстрировать свои истинные намерения насчет меня. Получилось как в сказке: он на коленях и делает предложение… на русском!»

Долгожданная свадьба состоится в этом году. Дата еще не выбрана, поскольку оба – очень занятые люди. Для 42-летнего Антуана это будет первый брак, для Наташи – второй.

ВОПРОС-РЕБРОМ

КТО СТАНЕТ НАСЛЕДНИКОМ СОСТОЯНИЯ?

Главе семейства Бернару Арно, ставшему в начале года самым богатым человеком планеты, в марте стукнет 71. На покой он вроде не собирается. Но все чаще заходят разговоры о преемнике. Кто им станет? «Тот, кто окажется наиболее подходящим для этой работы», - отвечает Арно. У него пятеро детей.

Главным претендентом считается старший сын Антуан. Он входит в Совет директоров компании LVMH. Провел громкую рекламную акцию, где участвовали Михаил Горбачев, Мухаммед Али, Шон Коннери, Зинедин Зидан, Анджелина Джоли, Фрэнсис Форд Коппола… Отец доверил ему компанию люксовой мужской обуви и аксессуаров Berluti. За три года Антуан увеличил продажи в три раза. Сейчас возглавляет еще и компанию Loro Piana - элитная одежда и аксессуары из шерсти и кашемира.

Дочь Дельфина - вице-президент Louis Vuitton. Ей 44 года. Дельфину называют «наполеоном индустрии роскоши», «волчицей в кашемировом пальто». Она входит в число самых богатых людей Франции (свыше 4 млрд. евро.)

Фредерик АрноФото: EAST NEWS

Александр и Фредерик также заняты на руководящих постах в семейной империи. Жан еще студент. Но после окончания учебы наверняка придет в LVMH.

Сами дети дипломатично уходят от разговоров о наследнике. Дескать, папа еще лет 20-30 поруководит.

Но, возможно, именно Антуан возглавит со временем семейный бизнес. И уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова-Арно станет совладелицей мировой империи моды, роскоши и гламура. Благо, она сама – супермодель.

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