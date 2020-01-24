«Текст» признан лучшим фильмом 2019 года, а Александр Петров - лучшим актером

Премия считается выразительницей «консервативных» настроений в отечественном кино (конкурирующая премия «Ника» выражает более «либеральные» течения), поэтому некоторые не самые плохие отечественные фильмы вообще не попадают в номинации «Золотого орла». В этом году - «Француз» Андрея Смирнова и «Верность» Нигины Сайфуллаевой, в прошлом - «Лето» Кирилла Серебренникова.

Из того, что прошло строгий отбор в этом году, наибольшее количество номинаций (13) получила приключенческая драма о героях-танкистах «Т-34» Алексея Сидорова. Еще одна военная кинокартина, «Дылда» Кантемира Балагова, - пять номинаций: ее никак нельзя было обойти из-за приза Каннского фестиваля. У криминальной саги о лихих 90-х «Бык», удостоенной главного приза «Кинотавра», было четыре номинации. У ретродрамы Валерия Тодоровского «Одесса» - целых девять. У «Текста» Клима Шипенко по книге Дмитрия Глуховского - шесть. Эти пять фильмов соревновались в главной номинации «Лучший фильм».

Победил в ней «Текст»: Клим Шипенко только что стал кассовым чемпионом за другой свой фильм, «Холоп», и считается сегодня самым «горячим» российским режиссером. «Текст», за который Александр Петров, привычно соревновавшийся сам с собой, был назван лучшим актером, - пример менее коммерческой художественной деятельности Шипенко. Лучшей актрисой признана Валерия Мирошниченко за главную роль в «Дылде», а лучшим режиссером объявлен Алексей Сидоров за «Т-34».

Одним из первых Петрова поздравил Никита Сергеевич Михалков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лучшим сериалом по странным причинам стал «Годунов», обойдя «Звоните ДиКаприо» Жоры Крыжовникова и «Шторм» Бориса Хлебникова. Сыгравшая в «Шторме» главную роль Анна Михалкова названа лучшей актрисой на российском ТВ. Симметричный мужской приз отошел к Павлу Деревянко за «Домашний арест».

Премией за вклад в российское кино удостоили Алису Бруновну Фрейндлих.

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