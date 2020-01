Билли Айлиш получила Grammy за композицию "Bad Guy"

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:39:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Композиция 18-летней американской певицы Билли Айлиш "Bad Guy" получила премию Grammy в номинации «Песня года». Награду вручили авторам песни - самой певице и ее брату Финнеасу О'Коннеллу.

В этой категории также были представлены: Ланы Дель Рей с песней "Norman Fucking Rockwell!", Леди Гага с треком "Always Remember Us This Way", Тейлор Свифт с композицией "Lover", Таня Такер и ее сингл "Bring My Flowers Now", Габриэлла Уилсон - "Hard Place", Льюис Капальди - "Someone You Loved" и Lizzo с песней "Truth Hurts".

Напомним, что 62 церемония вручения самой популярной музыкальной премии Grammy проходит в Лос-Анджелесе в Staples Center, где проводят домашние матчи клуб "Лос-Анджелес Лейкерс". Накануне один из бывших игроков команды разбился в авиакатастрофе. Коби Брайант - любимчик американских баскетбольных болельщиков. Он провел за клуб 20 сезонов. Церемония награждения началась с минуты молчания в память о спортсмене.

Поделиться видео </> x HTML-код Покоряй мир как Билли Айлиш.Пару лет назад никто даже не слышал о Билли Айлиш… Теперь певица собирает огромные залы: только в Москве на её концерт пришли 15 000 человек. А ведь девушке всего 17 лет!

Billie Eilish - bad guy.

ИСТОЧНИК KP.RU