2020-01-27T13:58:59+03:00
Звезды

Дочь Волочковой впервые высказалась о своем отчиме

Совсем скоро балерина отправится под венец
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ариадна впервые высказалась о своем будущем отчиме и предстоящей свадьбе Анастасии Волочковой.Ариадна впервые высказалась о своем будущем отчиме и предстоящей свадьбе Анастасии Волочковой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анастасия Волочкова в последнее время буквально светится. Балерина обрела женское счастье и готовится к свадьбе на Мальдивах. Таинственный избранник, которого она скрывает больше года, сделал артистке предложение. Теперь она вовсю готовится блистать на главном торжестве своей жизни. Звездную родительницу во всем поддерживает ее единственная дочь Ариадна.

Ариадна впервые высказалась о своем будущем отчиме и предстоящей свадьбе Анастасии Волочковой. "Это ее жизнь и ее мужчины. Кто ему с мамой завидует, это их проблемы. Она у меня лучшая мама. Я ее сильно люблю", - сказала дочь балерины в эфире программы "Ты не поверишь!".

Девушка очень гордится родительницей: "Каждый спектакль мама переживает безумно. Я это все вижу".

Ариадна старается сделать так, чтобы ее самый близкий человек не нервничал. Девочка очень близка с ней и очень ею гордится.

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Какая же Ариша талантливая и уже взрослая!
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"Сцена для нее - второй дом. Она здесь в своей тарелке. Она смогла здесь обучиться тому, чему люди учатся годы, чему посвящают жизнь. Залезть на кастрюли на пуантах. Не каждый человек сможет это сделать. Думаю, что это гораздо сложнее, чем ездить, как я, верхом на лошади. Мне кажется, это страшнее", - заметила наследница.

Сама Волочкова без ума от счастья. Она сообщила, что свадьба у нее пройдет на Мальдивах, где она любит отдыхать. Артистка уже объявила о том, что для торжества будет выбрана красивая дата: "Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020".

Свою свадьбу балерина устроит по высшему разряду. И если при Игоре Вдовине балерина сменила за вечер пять платьев, то сейчас хочет купить сразу семь нарядов.

Своего избранника танцовщица пока не спешит представлять публике. Боится сглазить. О мужчине известно лишь то, что он чуть младше звезды, хорош собой, детей у него нет и он не был женат. "Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину", - сказала, как отрезала, звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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