2020-01-23T21:50:39+03:00
Звезды

"Попадаете в болото и не можете из него выкарабкаться": Цискаридзе назвал происходящее с Волочковой большой трагедией

Танцовщик много лет знаком с балериной
Ольга ЛИБГАРДТ
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Николай Цискаридзе встал на сторону Анастасии Волочковой, когда много лет назад она со скандалом покидала Большой театр. Фото: Елена ГалицынаНиколай Цискаридзе встал на сторону Анастасии Волочковой, когда много лет назад она со скандалом покидала Большой театр. Фото: Елена Галицына
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Николай Цискаридзе закончил карьеру танцовщика семь лет назад. В настоящее время Народный артист России является ректором Академии русского балета имени Вагановой. Он, как никто другой, знает что балетный мир жесток. В одном из недавних интервью Цискаридзе высказался об Анастасии Волочковой.

Николай Цискаридзе знает Анастасию Волочкову много лет. Они вместе блистали на сцене Большого театра. "Дело в том, что Настино первое появление в Москве было связано со мной. Во многом благодаря моей легкой беседе с нею ее жизнь изменилась и она оказалась в Большом театре. Мы были дружны и тогда, и по сей день...", - признавался в одном из интервью танцовщик.

"Она попала в болото": Цискаридзе о трагедии Волочковой.Артист балета рассказал о своем отношении к балерине

А в эфире YouTube-шоу "И грянул Грэм" он раскрыл некоторые подробности происходящего с давней подругой. "Все, что касается Насти, - это очень большая трагедия, с моей точки зрения. Начинала она как одна из самых лучших, ярких и выдающихся балерин своего поколения. В дальнейшем очень сложные обстоятельства, человеческие поступки - не только ее, но и тех, кто ее окружает, - привели к такому достаточно сложному результату. Бывает, что вы попадаете в болото и не можете из него выкарабкаться", - заявил артист.

По его словам, он старается не смотреть на то, что сейчас происходит вокруг балерины. "Потому что я очень люблю ту Настю. И очень нежно к ней отношусь и знаю всю кухню, которая происходила. Это было очень нехорошо и очень трагично. Но рядом с ней пиарят всех остальных. Но ничего у них не получается. В ту секунду, как только они сходят со сцены, про них забывают навсегда", - сообщил Цискаридзе.

Стоит напомнить, что Николай Цискаридзе встал на сторону Анастасии Волочковой, когда много лет назад она со скандалом покидала Большой театр. "Люди, которые рассказывали, как любят Настю, оказались очень непорядочными. Они пришли и потребовали сказать о ней неприятные вещи. Я сказал: «Как вы смеете?»", - вспоминал Николай в программе "Секрет на миллион". Когда Волочкова узнала, что танцовщик отказался заявлять что-то против нее, то не могла сдержать слез и до сих пор помнит об этом: "Коля протянул мне руку и, честно, я этого не ждала".

ИСТОЧНИК KP.RU

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