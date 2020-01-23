2020-01-23T02:02:46+03:00
Звезды

Волочкова в микро-купальнике упала в снег

Балерина третьи сутки принимает поздравления по случаю своего 44-летия
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова после празднования 44-летия решила смыть с себя усталость и отправилась в банюАнастасия Волочкова после празднования 44-летия решила смыть с себя усталость и отправилась в банюФото: Иван МАКЕЕВ
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Анастасия Волочкова после празднования 44-летия решила смыть с себя усталость и отправилась в баню. Балерина не раз признавалась, что только там черпает силы и энергию. Искусству парения звезду учил ее папа Юрий Волочков, в прошлом профессиональный спортсмен.

"Наконец-то выпал снег! Зима-лучшее время для русской бани!", - сообщила своим подписчикам Анастасия Волочкова. Она разместила в блоге фотографию. В кадре артистка в микро-купальнике упала в снег.

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Наконец-то выпал снег!
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Вероятно, сначала танцовщица хорошенько прогрела косточки в любимой баньке. Комментарии к снимку балерина отключила, поэтому узнать реакцию ее самых преданных поклонников на снежные процедура Анастасии не представляется возможным.

Зато чуть ранее Волочкова показывала публике свой роскошный особняк в цветах и воздушных шариках. Такое ощущение, что букетами заставлены все этажи шикарной усадьбы. Как сообщила балерина, она получает поздравления и подарки третий день.

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Как жаль, что день рождения только раз в году...
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"Как жаль, что день рождения только раз в году... Но его можно продлевать! Еще не всем ответила на поздравления. Их, к счастью, так много!.. Быть любимой и любить - это счастье!" - поведала артистка.

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Не это ли счастье?
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Она показала огромный букет, который ей преподнес возлюбленный: "Цветы от любимого человека всегда самые желанные! Мои дорогие! Счастье переполняет мое сердце! Порадуйтесь за меня, пожалуйста".

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Цветы от любимого человека всегда самые желанные!
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Кстати, впереди Настю ждут приятные, но очень ответственные хлопоты. Она в первый раз выходит замуж. Свою свадьбу балерина устроит по высшему разряду. Артистка уже объявила о том, что для торжества будет выбрана красивая дата: "Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020".

Можно не сомневаться, что свадьба Анастасии Волочковой по масштабу и красоте превзойдет самые пышные торжества, которые в последнее время видела светская тусовка. Тем более что жених у Насти - мечта, а не мужчина. "Он красивый, стройный и никогда не был женат. Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину", - сказала, как отрезала, звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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