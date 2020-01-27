2020-01-27T14:23:46+03:00
Здоровье

Новый коронавирус начали лечить препаратами против ВИЧ

Китайские врачи тестируют около 30 лекарств, а в России госпитализировали более 100 человек с подозрением на опасную инфекцию
Анна ДОБРЮХА
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Китайские врачи тестируют около 30 лекарствКитайские врачи тестируют около 30 лекарствФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила журналистам последние сводки с фронтов борьбы против нового коронавируса.

- Всего зарегистрировано более 2 800 больных. Погибло более 80 человек (по данным на утро 27 января по Москве). Более 50 пациентов из тех, кого госпитализировали, успешно пролечены и выписаны.

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- Случаи завоза вируса отмечены уже в 12 странах. Но нигде, кроме Китая, инфекция не идет дальше, ее удается тормозить, изолируя больных, прибывших из КНР.

Перекрыты въезды в китайский Ухань.

- В России с подозрением на коронавирус госпитализированы более 100 человек. Диагноз не подтвердился ни у кого.

- В целом известно, что болезнь дает тяжелые осложнения примерно у 17% заразившихся. У них развивается пневмония (воспаление легких), зачастую нужна госпитализация в отделение интенсивной терапии (реанимацию).

- В группе риска - люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими болезнями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца, онкологическими заболеваниями.

- Вирус «щадит» детей - на сегодня всего двое заболевших младше 15 лет.

«Мы знаем, что китайские коллеги сейчас тестируют около 30 препаратов, среди них в том числе лекарства против ВИЧ», - рассказала глава Роспотребнадзора. Пока нет данных, насколько эффективно такое лечение.

Сегодня более чем у 80% заболевших инфекция, к счастью, не дает тяжелых осложнений и протекает как обычная простуда или грипп, не переходя в пневмонию. Однако ученые предупреждают, что у коронавируса нового типа довольно высокая вероятность мутаций. Поэтому власти Китая и других стран принимают активные меры для сдерживания инфекции. В России проводится двойной контроль температуры на всех пунктах пропуска через госграницу (дистанционно и ручными приборами). С начала года проверено более 1 млн 160 тысяч человек.

Анна Попова напомнила главные правила профилактики, которые снижают риск подцепить коронавирусную инфекцию. Обязательно мыть руки после посещения общественных мест, доводить до полной готовности блюда из мяса и яиц; избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы, похожие на простуду или грипп - в первую очередь насморк или кашель.

- На сегодня известно, что коронавирус не выдерживает температуры выше 40 градусов Цельсия. Случаи заражения через предметы не известны. Поэтому сейчас нет оснований переживать, что можно заразиться, получая посылки из Китая, - рассказала Попова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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