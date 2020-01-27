2020-01-27T14:46:58+03:00
Общество

Минобрнауки перераспределит бюджетные места в пользу региональных вузов

Об этом рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова, представляя нового министра Валерия Фалькова
Александр МИЛКУС
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Новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Фото: Екатерина Штукина/ТАССНовый министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Представление нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова коллективу министерства продлилось 13 минут, на минуту дольше, чем представление на прошлой неделе нового министра просвещения Сергея Кравцова. Актовый зал министерства на Тверской, 11 был переполнен.

Голикова напомнила, что Фальков был ректором одного из ведущих университетов страны - Тюменского госуниверситета, входящего в проект 5-100 по продвижению университетов России в мировых рейтингах. Тюменский вуз действительно в последние годы развивался очень бурно и ярко.

Голикова напомнила, что Фальков был ректором одного из ведущих университетов страны - Тюменского госуниверситета. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Голикова напомнила, что Фальков был ректором одного из ведущих университетов страны - Тюменского госуниверситета. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Еще Голикова напомнила поручение Президента о том, что нужно перераспределить контрольные цифры приёма в вузы в пользу региональных университетов. Чтобы талантливая молодёжь училась дома и оставалась в регионе, развивала науку и экономику у себя на малой родине.

Вообще, как мне показалось, большая часть короткого выступления Татьяны Голиковой была посвящена тому, что новому министру нужно будет больше работать с регионами.

Кроме того, вице-премьер предостерегла: не должно быть конкуренции между высшим образованием и наукой. Имеется в виду то, что сейчас многие университеты активно развивают исследования и зачастую дублируют то, чем занимаются научные организации.

Представление нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова коллективу министерства продлилось 13 минут, на минуту дольше, чем представление на прошлой неделе нового министра просвещения Сергея Кравцова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Представление нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова коллективу министерства продлилось 13 минут, на минуту дольше, чем представление на прошлой неделе нового министра просвещения Сергея Кравцова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Сам новый министр Валерий Фальков определил для коллектива министерства три первоочерёдных задачи:

- Преемственность в работе министерства,

- Открытость для подведомственных организаций - вузов и научных институтов,

- Взаимодействие и сотрудничество, стать партнёром для сотен учреждений науки и высшего образования.

Михаила Котюкова, теперь уже экс-министра, встретили бурными акациями. Котюков засмущался и заметил:

- Вот так меня ни разу не встречали, когда я здесь работал!

Котюков поблагодарил коллектив министерства и напомнил, что его сотрудникам удалось довольно быстро выстроить работу после разделения чуть меньше двух лет назад Минобрнауки на два ведомства. И пожелал коллегам успешной работы.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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ИСТОЧНИК KP.RU

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