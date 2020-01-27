Мать брошенных в Шереметьево детей про их отца: «Ушла после того, как он избил меня до сотрясения мозга»

История, которая произошла в столичном аэропорту Шереметьево вот уже второй день не сходит с первых полос новостных лент – отец просто бросил двух мальчишек в воздушной гавани. В рюкзаке одного из братьев нашли их свидетельства о рождении и записку. "Денег нет, кормить нечем. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет", - написал Виктор Гаврилов.

Недавно силовикам удалось разыскать мать мальчиков, оказалось, женщина рассталась с отцом детей после того, как он ее избил. Ольга закончила политехнический техникум в Комсомольске-на-Амуре. Ее однокурсница рассказала, какой была девушка и как сложилась ее судьба дальше.

Виктор Гаврилов, кадр с записи видеокамеры наблюдения. Фото: СК РФ

В распоряжении сайта mk.ru оказалась переписка между однокурсницами. В ней Ольга признавалась, что отношения с мужем не очень гладкие и дети это видят.

- Мы с ней учились вместе в Комсомольске-на-Амуре в политехническом техникуме. Нормальная она была девчонка, развязная немного, как все подростки, - признается знакомая Ольги.

Девушки долго не общались после окончания колледжа, а в 2016 году нашлись в соцсетях. Тогда семейная жизнь Ольги еще ладилась. Она делилась, что Виктор старше ее, но с таким живется спокойнее. Тем не менее, «шесть лет брака сразу после технаря. Не дал мне поработать вообще, сразу в семейную жизнь».

После девушка вспоминала студенческие годы, признавалась, что были опасные моменты: «На травку подсадили. Конопля беспробудная. Благодаря другу выкарабкалась, хорошо родаки не знают, иначе бы башку оторвали».

Несмотря на недопонимание в семье, супруги планировали летом отправиться на море.

А спустя несколько месяцев Ольга написала, что отношения дома испортились окончательно, и она приняла решение развестись с мужем. Основная причина – его жестокое обращение с ней и домашнее насилие.

«Скоро разведусь и приеду с младшим сыном жить в Ростов. А старший с отцом останется, просто будет у меня на праздниках, лучше так, чем совсем без детей остаться. С тираном больше жить не хочу», - писала женщина.

Вот еще одно ее признание: «Я от своего ушла после того, как он избил меня до сотрясения мозга. Я не появлялась неделю, а он делал из себя перепуганного, что вдруг что-то не так, дебил неисправимый».

Часто скандалы между мужем и женой перетекали в настоящее издевательство. Все это происходило на глазах у детей. О подробностях женщина рассказала в интервью изданию Baza.

Однажды после корпоратива мужчина выгнал жену на мороз в одном халате и тапочках. «Привязал к дереву, начал избивать. После чего объяснил это: помутнел рассудок».

Или вот еще пример, который приводит мать мальчиков: «привязывал к компьютерному стулу и втыкал нож и в ноги, и в руки, кровища по всей кухне была… дети все видели».

Напомним, ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево отец бросил двух сыновей с запиской. Мужчина написал, что у него тяжелое финансовое состояние и пока нет возможности содержать мальчишек. Ребят он попросил забрать в приют, откуда потом обещал их вернуть.

Пока что мальчики остаются в одной из подмосковных больниц. С ними работают медики и детские психологи. Уже решается вопрос о возвращении детей в Хабаровский край, где им продолжат оказывать психологическую помощь. Не исключено, что дети вернутся к матери. А вот против отца мальчиков, 41-летнего Виктора Гаврилова, возбуждено уголовное дело. В понедельник мальчиков навестил губернатор Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил оставленных отцом мальчиков. Фото: пресс-служба

По версии правоохранительных органов, мать мальчиков не знала, что отец увез из в Москву. Тем более не догадывалась о планах бросить детей на произвол судьбы.

Про отца мальчиков известно, что он работал в частных охранных предприятиях и иногда зарабатывал, выезжая на вахты. Пока его не было дома, дети находились в Центре социальной помощи. Однако, возвращаясь из командировок, детей он всегда забирал.

История Ольги очень напоминает другой громкий случай домашнего насилия. Житель Серпухова Дмитрий Грачев вывез свою жену Риту (ей на тот момент было 25 лет) в лес, связал и начал пытать, рубя топором по рукам. Садист требовал, чтобы супруга призналась в измене. Рите сознаваться было не в чем. Отрубив жене кисти обеих рук, Грачев отвез ее в больницу и пошел сдаваться в полицию. Московский микрохирург Тимофей Сухинин сумел собрать левую руку буквально из лоскутков. Вместо правой у Маргариты теперь протез. В октябре прошлого года Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="500" height="500" src="https://www.kp.ru/video/embed/757111" frameborder="0"></iframe> Мать двоих малышей, брошенных в аэропорту Шереметьево, рассказала об их отце.

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