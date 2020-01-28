Рекорды звезд в Инстаграме: почему Бузова в восемь раз популярнее Пугачевой

Ольга Бузова опять впереди планеты всей: на днях поющая ведущая поставила новый рекорд в российском Инстаграме — уже 19,3 млн подписчиков. Для сравнения - это все население Чили, Румынии или как если бы на Бузову подписался каждый седьмой россиянин. Неужели мы все «обузели»?

СЕЛФИ РУЛЯТ

- Количество подписчиков уже давно не главный показатель популярности, потому что накрутить их - процесс несложный, - сразу предупреждает Даниил Запятой, директор департамента спецпроектов агентства «Социальные сети». - Нужно смотреть на сочетание факторов - и число подписчиков, и сводный индекс активности: число комментариев и лайков под записями, и график прироста фолловеров - он не должен быть скачкообразным. Конечно, на глазок это вряд ли определишь, но есть простой способ: сложить среднее число лайков и комментариев под постом и поделить его на число подписчиков. Если получится меньше 1%, это уже вызывает вопросы. А вот 10% - это довольно много.

Например, у Бузовой публикации набирают в среднем 500 тысяч лайков и около 4000 комментариев: это 2,6% активности. А значит, большинство ее читателей вполне «живые», а не боты, как шепчутся злопыхатели. К счастью или к сожалению…

- Бузова делает все для своей популярности, - продолжает эксперт. - Бесконечно снимает сторис (короткие видео, которые исчезают через 24 часа): это заходит, потому что людям интересно, что происходит здесь и сейчас, к тому же они смотрят на жизнь ее глазами, дистанция между звездой и обычным пользователем стирается. Кроме того, в сторис можно публиковать активную ссылку или отметить своего подписчика. Это работает очень эффективно.

По словам эксперта, публикации на странице знаменитости появляются не случайно, а в соответсвии с заранее составленным медиа-планом: куда пойти, что снять, чтобы народ смотрел. Отпуск для таких блогеров — тоже работа, и в январе Оля в Таиланде отработала на все сто, заставив подписчиков считать ее бесконечные купальники, облизываться на богатые ужины в роскошных ресторанах и следить за отношениями с женихом Давидом Манукяном.

olgabuzova_news Купальник #3 . . Как вам этот вариант?

- Такой нехитрый контент в Инстаграме заходит, потому что это главная визуальная сеть, - считает Даниил Запятой. - Это не Фейсбук, где люди пишут большие тексты и рассуждают о проблемах. В Инстаграме самые популярные фото - красивого себя на фоне красивого чего-нибудь. Дошло до того, что психологи в Штатах уже обсуждают Инстаграм-депрессию: нам кажется, что люди вокруг не вылазят из отпусков, что они лучше и успешнее нас. Поэтому не стоит слишком серьезно относиться к этой соцсети.

olgabuzova_news Запись в инстаграме Ольги Бузовой

РЕАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ — НА ОБОЧИНЕ

Между тем, популярность в реальной жизни (в оффлайне, как говорят блогеры) вовсе не гарантирует миллиона лайков в Инстаграме. Например, у главной звезды нашей сцены Аллы Пугачевой, рядом с которой Бузовой лучше не петь, — всего 2,4 млн подписчиков, у поп-короля Филиппа Киркорова — 3,8 млн. Самый популярный российский актер Александр Петров набрал 2,6 млн фолловеров, Светлана Ходченкова — 752 тысячи, Чулпан Хаматова — 329, а знаменитый Евгений Миронов — стыдно сказать! - всего 29 тысяч и даже не получил голубую галочку, подтверждающую звездный статус.

emironovofficial Пришлось слегка отрастить волосы для роли. Третий звонок перед началом спектакля Дядя Ваня

- Все просто: во-первых, молодая аудитория Инстаграма мало пересекается со взрослой аудиторией этих заслуженных артистов, - отмечает Запятой. - А во-вторых, чтобы добиться успеха, Инстаграмом надо заниматься также тщательно, как своей основной работой. Привлекать профессиональных фотографов и операторов, постоянно делать публикации и быть на связи, чем-то удивлять подписчиков, преподносить им эксклюзивную информацию.

Но у знаменитостей зачастую свои причины заводить странички. Тот же Миронов, например, пришел в соцсети, чтобы поклонники не верили поддельным аккаунтам и фейковым новостям. И в очередной раз, когда в СМИ появились слухи о травме актера, он записал видеообращение:

- В какое интересное время мы живем. Сообщили, что я долбанулся головой, что у меня потеря сознания, я в больнице. Я ни сном ни духом, снимаюсь под Пермью. Хочу всем сказать, кого это волнует, что я жив-здоров. Приятная все-таки штука Инстаграм!

Гарик и Кристина не дрогнули под шквалом обидных комментариев. Фото: nstagram.com/asmuskristina/

ХАРЛАМОВ И АСМУС ЗАРАБОТАЛИ НА СКАНДАЛЕ

Но популярность в соцсетях доставляет звездам немало хлопот, и порой они готовы ей жертвовать, чтобы спать спокойно. В начале января, например, Сергей Лазарев шокировал поклонников, отписавшись от всех друзей и отключив комментарии под своими постами.

- Во-первых, это стало отнимать слишком много времени: я смотрел, чем завтракали мои друзья, во что оделись, куда пошли. Это сыпалось каждую минуту! - объяснил певец. - А во-вторых, в своем Инстаграме я хозяин, я не спрашиваю совета и не ищу одобрения, а многие приходят гадить и паразитировать. Вседозволенность, хамство и безнаказанность стали нормой.

lazarevsergey Путь на вершину всегда не прост... #СергейЛазарев #Лазарев #лазаревсергей

Закрыла комментарии и Анастасия Волочкова, хотя раньше вовсю «рубилась» с хейтерами за свои шпагаты. Надоело, мол, терпеть оскорбления в соцсетях, которые тут же подхватывают СМИ. Оказалось, так просто нажать одну кнопку и чернуха вокруг тебя исчезнет. Но есть и отчаянные: например, Кристина Асмус и Гарик Харламов, которых после фильма «Текст» с откровенной секс-сценой пользователи соцсетей едва не распяли, все молча сносили: она - обвинения в распущенности, он — обзывательства рогоносцем…

volochkova_art Когда можно просто ничего не делать и ни о чем не думать..

- Как бы дико это не звучало, я полагаю, что они оба способствовали этим обсуждениям, чтобы продвинуть и себя, и фильм, - говорит Даниил Запятой. - Ведь чем больше комментариев, тем чаще пост будет появляться у подписчиков в ленте и у других пользователей в разделе «Популярное». А кроме того, это давало постоянный инфоповод для СМИ. Не знаю, был ли этот план изначально, но в итоге Асмус и Харламов решили использовать хейт в соцсетях себе во благо.

И это действительно принесло плоды: на волне скандала с женой юморист задрал цены на корпоративы до 50 тысяч евро — это на порядок больше, чем раньше...

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему невеста Бузова популярнее, чем разведенка?

Резкий прирост подписчиков у телеведущей произошел с появлением блогера-жениха Манукяна. Но ведь считалось, что своей популярностью Оля обязана образу несчастной разведенки, которую все жалеют.

- Откровенность и прозрачность жизни Бузовой позволила ей легко расстаться с прежним образом и привлекла новых пользователей, - считает психолог Андрей Зберовский. - В нашем обществе, где так много женщин с неустроенной судьбой, по-прежнему актуален образ Золушки, которая прошла тернистый путь, но в конечном счете нашла своего принца и смогла утереть нос всем, кто ей мешал. И это все про Бузову - она сейчас и есть эталон той самой Золушки, которая стала популярной и при этом не зазвездилась. Она всем своим видом демонстрирует: трудись - и будешь вознаграждён.

ТОП-5 российских инстазвезд

- Ольга Бузова: 19,3 млн подписчиков

- Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов: 18,4 млн

- Рэпер Тимати: 14,5 млн

- Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева: 14,1 млн

- Комик Павел Воля: 13,8 млн

...и мировых

- Португальский футболист Криштиану Роналду: 199 млн

- Американская актриса и певица Ариана Гранде: 172 млн

- Голливудский актер Дуэйн Джонсон: 169 млн

- Американская певица Селена Гомес: 167 млн

- Американская фотомодель Ким Кардашьян: 158 млн

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