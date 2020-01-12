2020-01-12T18:29:22+03:00
Звезды

"Поженились втайне от всех": Ольга Бузова объявила себя женой

Поющая ведущая отдыхает вместе с возлюбленным в Таиланде
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фанаты певицы уверены: этот отпуск является для пары медовым месяцемФанаты певицы уверены: этот отпуск является для пары медовым месяцемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном наслаждается отдыхом в Таиланде. Молодые люди поселились в одной из самых дорогих вилл на острове Пхукет. В их распоряжении личный пляж, бассейн и живописные виды из окна. Однако даже на курорте певица продолжает работать.

Ольга Бузова за три дня в Таиланде успела многое - устроить дефиле в купальниках, показать шикарную виллу, разместить видео поцелуев с Давидом Манукяном и много чего еще. "В отпуске работать - это про меня. Не могу спокойно отдыхать, когда не доделаны рабочие моменты. Сегодня весь день была в кадре, готовлю для Вас сюрприз", - поделилась с поклонниками артистка.

Она не стала уточнять, что именно предстоит увидеть ее фанатам. Однако можно предположить, что это будет нечто особенное.

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Это любовь
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"В первые два дня я работала, сняли красивые кадры для глянца, дала несколько интервью, а еще сняла одно видео для Вас... Ну все, все дела доделаны, настало время «выключить мозг». Отдых официально начался", - объявила вокалистка.

И сразу же после этих слов разместила трогательное видео из бассейна. Бузова сидит на руках Давы, в то время как он снимает ролик. Молодые люди хвастаются очками от модного бренда. Неожиданно для всех певица говорит: "У нас, кстати, одинаковы. Муж и жена - одна сатана".

Поклонники пары тут же решили, что влюбленные втайне поженились. Они стали обсуждать видео, не скрывая эмоций: "Я что-то пропустила?", "Они что, поженились?", "Поженились втайне от всех", "Ничего себе, они расписались", "Оля, не молчи, когда свадьба была?", "Поздравляем молодых", "Дождалась".

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Оля и Дава умчались в закат
449 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Фанаты певицы уверены: этот отпуск является для пары медовым месяцем. Даже в тайском аэропорту поющую ведущую встречали с табличкой "Mrs. Olga Buzova", а ведь миссис за границей именуют только замужних дам.

Сами артисты пока хранят молчание на сей счет. А вот близкая подруга Оли Бузовой, кажется, что-то определенно знала. Буквально недавно Мария Погребняк сообщила kp.ru, что уверена в серьезных чувствах телеведущей и блогера. "Мы с Олей всегда на связи - она моя лучшая подруга. И знаете, она как никто достойна счастья", - поведала. По словам модели, Давид достоин стать мужем Оли. Они так хорошо смотрятся, видно, как сильно они друг друга любят. Я желаю им счастья и, конечно, рассчитываю погулять на их свадьбе!", - резюмировала жена футболиста.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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