2020-01-27T18:41:38+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как действовать при подозрении на новый коронавирус

Эпидемиологи назвали основные этапы контроля за пациентами при подозрении на инфекцию нового типа
Анна ДОБРЮХА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во всем мире зарегистрировано уже более 2 800 случаев заражения коронавирусом нового типа. По последним данным погиб 81 человек. Инфекция добралась до 13 стран мира, в их числе Австралия, США, Канада, Франция, Япония, Южная Корея и другие. В России случаев заболевания пока не зафиксировано, но всем регионам дано указание быть готовыми к появлению инфекции.

По запросу «КП» эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выглядит план действий в случае подозрения на коронавирус у конкретного человека.

- Если вы посещали Китай или контактировали с лицами, прибывшими из этой страны, и в течении последующих 14 дней почувствовали симптомы простуды (сухой кашель, повышенная температура и т.д.), нужно вызвать врача на дом или обратиться в поликлинику. Обязательно сообщите доктору о поездке в КНР или контактах с прибывшими оттуда.

- Врач в поликлинике осмотрит вас и при подтверждении симптомов простуды отправит на госпитализацию в инфекционный стационар.

- После госпитализации в больницу у вас возьмут анализы и отправят биоматериал в ближайший медицинский центр Роспотребнадзора. Там с помощью тест-системы определят наличие или отсутствие нового коронавируса.

- Пациент переводится из инфекционного стационара в общий после получения результатов анализов. И выписывается домой, когда это позволит состояние здоровья.

По последним данным, в России было госпитализировано более 100 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Диагноз не подтвердился ни у кого.

Карта распространения коронавируса по миру

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ИСТОЧНИК KP.RU

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