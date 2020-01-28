2020-01-28T13:06:03+03:00
Общество

Жил-был батюшка, он был постмодернист...

26 января не стало самого странного священника, протоиерея Всеволода Чаплина
Евгения СУНДУКЯН
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Отец Всеволод Чаплин, скоропостижно скончавшийся в минувшее воскресенье, был противоречивой фигурой.Отец Всеволод Чаплин, скоропостижно скончавшийся в минувшее воскресенье, был противоречивой фигурой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отец Всеволод Чаплин, скоропостижно скончавшийся в минувшее воскресенье, был противоречивой фигурой. Путанной, яркой, парадоксальной настолько, что в час, когда СМИ сообщили о случившемся, многие не поверили:

- Севка, ты опять нас троллишь? - писали в соцсетях.

Но он не троллил, когда вечером, 26 января, вышел из храма, сел на лавочку и навсегда закрыл глаза.

При жизни о нем говорили много разного. В основном, конечно, критиковали, причем, и справа и слева. Но когда он ушел - люди вспомнили его добрым словом. А кто-то даже выложил фотографию молодого Чаплина, где он - еще худой, высокий, модный и красивый, - удивительно не похож на себя недавнего...

Точнее и ярче о нем сказала писатель Майя Кучерская:

"Один батюшка был постмодернист. Он любил и черное, и белое, причем одновременно. Солнце и дождь, свободу и рабство, Псоя Короленко и Баха. А потом он умер. Тут-то и выяснилось, что он был очень добрым. Только всю жизнь это скрывал".

Все верно, вот только не то чтобы он это скрывал.

Многие знавшие отца Всеволода с человеческой, а не публичной стороны, говорили о нем как о добром и одиноком человеке, нестяжательном, всегда готовом помочь и умеющем "создать приход". Но при этом даже близкие люди отмечали, что образ отца Чаплина и его тексты и высказывания, которые нет нужды повторять, - диссонируют.

"В этом был внутренний выверт, нарочитость... маска, живущая отдельно от лица и лицо, живущее отдельно от маски, - напишет в фейсбуке преподаватель Михаил Селезнев.

Транслируя свои парадоксальные высказывания и спорные утверждения, он нарочито, до зубовного скрежета, переигрывал, доводил до крайности, до точки кипения, специально злил.

Впрочем, когда нашим пользователям стал доступен сериал "Молодой папа", даже злящиеся заметили: ровно те же высказывания из уст Джуда Лоу, актера, исполнившего главную роль, - вызывают не раздражение, а восторги. Но, видимо, в этом отличие и непохожесть жизни от искусства.

"Хрюшеньки тебе, лесбияно невыразимое!" - здоровались друг с другом герои рассказа "Машо и медведи", за который Чаплин получил премию "Бесобой".

Он работал так, как работает актер или - писатель-абсурдист. Ведь на самом деле Отец Всеволод писал отличные остроумные рассказы, называя их "сценарием возможного будущего и читая которые - трудно удержаться от смеха.

Еще при жизни его поступки становились анекдотами.

Однажды, выйдя из редакции, я была шокирована видом отъезжающего отца Всеволода: в черной рясе, на мотоцикле, он невозмутимо надевал шлем, на макушке которого красовался крестик.

Еще один журналист рассказывал, как увидел его, с аппетитом уплетающего бутерброд с ветчиной на Страстной неделе:

- Как можно, вы же священник, - ахнул журналист.

- А я вижу, вы фундаменталист, батюшка, - невозмутимо ответил отец Всеволод.

Как справедливо заметил кто-то, он казался ненастоящим, переодетым священником, агентом каких-то спецслужб. Меж тем, умер как самый настоящий священник и христианин, у дверей храма, после литургии.

"Как-то смерть Чаплина напомнила, что человек умирает целиком", - написал в фейсбуке Александр Архангельский.

Говорят, в момент, когда он закрыл глаза, над храмом пошел снег. Хлопья были крупные, белые. Может быть, не первый в этом году, но такой редкий. А когда тело Отца Всеволода увезли - снег прекратился. Люди, подходившие к храму с цветами, приносили цветы на темный отпечаток на земле, в котором еще угадывалась фигура человека.

Люди, подходившие к храму с цветами, приносили цветы на темный отпечаток на земле, в котором еще угадывалась фигура человека. Фото: Евгения СУНДУКЯН

Люди, подходившие к храму с цветами, приносили цветы на темный отпечаток на земле, в котором еще угадывалась фигура человека.Фото: Евгения СУНДУКЯН

И было что-то анимационное в том, что потом - стало быстро теплеть. Снег таял и черное пятно, оставшееся на белом снегу, быстро теряло очертания, на глазах становясь все больше, больше и окончательно сливаясь с общим фоном.

Почему-то в этот момент вспоминались не молитвы, а стихи Евтушенко.

И если умирает человек, с ним умирает первый его снег,

и первый поцелуй, и первый бой...

Все это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,

машины и художников холсты,

да, многому остаться суждено,

но что-то ведь уходит все равно!

Таков закон безжалостной игры.

Не люди умирают, а миры.

Умер Всеволод Чаплин.Всеволод Чаплин умер прямо у ворот храма, где был настоятелем. Ему был всего 51 год…

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Протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье у храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. Священнику был всего 51 год (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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