Сделка века: Для прекращения арабо-израильского конфликта Трамп отдаст Палестине, Египту и Иордании $50 млрд

Во вторник лидеры США и Израиля Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху анонсировали план палестино-израильского мирного урегулирования. 80-страничный документ разрабатывался Вашингтоном с 2017 года, а сам этот конфликт длится с момента образования израильского государства в 1948 году. Палестинцы считают евреев «оккупантами», а те, напротив, обвиняют другую сторону в террористических атаках и других враждебных действиях.

Сектор Газа. Палестинцы в кафе смотрят новости о новых мирных инициативах Трампа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И вот мирный план Белого дома, уже названный «сделкой века», озвучен публике. Палестинцев, правда, на саммит Трампа и Нетаньяху не пригласили — но с ними уладить все дела обещают позже. Итак, что же предлагается?

— 30 из 80 страниц — экономическая часть плана, предусматривающая выделение Египту, Палестине и Иордании (это главные соседи Израиля) 50 миллиардов долларов. Эта сумма (данный аспект не афишируется, но очевиден) станет «отступными» арабам для замирения с Тель-Авивом.

— Земли, контролируемая палестинцами, возрастают в два раза. Эти территории из автономии превращаются в «полноценное» государство с устойчивыми демократическими институтами, уважению к правам человека и свободой СМИ.

Новая карта Палестины по плану президента США.

— В то же время еврейские поселения в западной части Палестины (принадлежавшие Израилю де-факто) теперь передаются ему и де-юре.

— Израиль обеспечивает доступ мусульманам к одной из их святынь — мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

— Столицей Израиля официально признаётся Иерусалим; в то же время в Восточном Иерусалиме размещаются государственные органы Палестины и открывается посольство США в этой стране.

Президент США Дональд Трамп.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ещё один «небольшой» (в масштабах данной территории) вопрос: а что станет со второй палестинской автономией на юго-западе — Сектором Газа — пока остаётся без ответа.

Впрочем, без России в этом мирном урегулировании тоже не обойтись — не даром сразу после встречи с Трампом Нетаньяху летит в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.