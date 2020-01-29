2020-01-29T14:16:42+03:00
Политика

«Я не видел лично документа, который подтверждает это»: Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины признался в эфире радио "Комсомольская правда", что не занимался изучением архивных данных и передал только о, что пишут в прессе
Юлия САЛЬНИКОВАЮлия КУЗЬМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» свое недавнее заявление о том, что Гитлер и Сталин якобы встречались во Львове. Фото: Петр Сивков/ТАССЭкс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» свое недавнее заявление о том, что Гитлер и Сталин якобы встречались во Львове. Фото: Петр Сивков/ТАСС
Изменить размер текста:

Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» свое недавнее заявление о том, что Гитлер и Сталин якобы встречались во Львове. Высказывание экс-главы незалежной прозвучало в программе "60 минут" на телеканале «Россия 1». Тогда Кравчук не стал объяснять, откуда у него эта информация и какими документами подкреплены его слова. Он сообщил лишь то, что Гитлер и Сталин якобы пытались договориться до начала Второй мировой войны.

- Я читал это (о встрече Сталина и Гитлера во Львове – прим.ред) напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса, - объяснил свои слова на Радио "Комсомольская правда" Леонид Кравчук.

Он добавил, что не ручается за достоверность информации, напечатанной в прессе:

- Это уже дело журналистов, и дело тех людей, которые печатают газеты, имеют телеканалы… Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить. Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно? –добавил бывший президент Украины.

В Совете Федерации подчеркнули недостоверность сведений о встрече лидеров двух стран перед началом войны – заявление назвали фальсификацией.

Напомним, что заявление Кравчук сделал на фоне выступления нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который, выступая на церемонии памяти, посвященной узникам Освенцима в Польше, обвинил Советский Союз в развязывании войны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Шойгу: Минобороны будет противодействовать фальсификации истории

Министр обещал продолжить публикацию рассекреченных архивов военного периода (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт: Сталин с Гитлером не встречался, а вот премьер-министры Британии и Франции с фюрером руки друг другу жали!
Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что главы СССР и Третьего рейха общались во Львове перед войной комментирует научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Перенос органов госвласти из Москвы в регионы и приоритет российских законов перед международными: Какие поправки в Конституцию обсудила рабочая группа
Прошло заседание рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации, предложенных президентом страны
Главу Чувашии Михаила Игнатьева за «шутку» над пожарным пока только предлагают исключить из правящей партии России
Сначала он извинялся за призыв «мочить» журналистов, объяснив, что его неправильно поняли, а после появилось видео, на котором руководитель региона заставлял сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебной машины [видео]
Новости 24
"Справедливая Россия" предложила выплачивать компенсации семьям, в которых детям не предоставили место в саду
Врачи объяснили, защитит ли медицинская маска от коронавируса
Песков прокомментировал идею прописать в Конституции термин «верховный правитель»
"Туризм в Китай и из Китая приостановлен": Горин рассказал об аннулировании путевок в КНР из-за коронавируса
Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова
В Кремле прокомментировали идею дать МВД онлайн-доступ к данным россиян
"Алчные недоучки": В Госдуме раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине
Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен
Путин проведёт совещание с Голиковой, Мурашко и Поповой по предупреждению коронавируса
Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube
Таиланд начинает массовую проверку гидов на наличие коронавируса
Минфин предложил режим "одного окна" для предоставления бухотчетов организациями
Россияне назвали зарплату, при которой готовы усердно работать