2020-01-29T01:53:03+03:00
Политика

Кравчук заявил, что Сталин и Гитлер якобы встречались во Львове

По словам первого президента Украины, лидеры СССР и фашистской Германии «пытались договориться» перед началом Второй мировой войны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первый президент Украины Леонид КравчукПервый президент Украины Леонид КравчукФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый президент Украины Леонид Кравчук, пытаясь объяснить недавнее заявление нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского, который по примеру польских политиков обвинил Советский Союз в развязывании Второй Мировой войны, заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», - сказал Кравчук в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Откуда у него такая информация, первый украинский президент уточнять не стал. Когда же ведущий Евгений Попов спросил, что гость передачи имеет в виду, Кравчук вопрос проигнорировал. Вместо ответа он продолжил: мол, вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему «развязали руки».

«А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны», - добавил бывший глава украинского государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России назвали заявление Зеленского оскорблением памяти наших дедов, «плевком в лицо ветеранов» и предательством по отношению к собственным соотечественникам.

Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войны.Украинский президент заявил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов»

ИСТОЧНИК KP.RU

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