2020-01-29T15:39:53+03:00
Общество

Под Смоленском на месте поисков пропавшего Влада Бахова нашли тело неизвестного мужчины

Поисковики наткнулись на страшную находку во время очередного выезда в демидовский лес
Николай ВАРСЕГОВНаталья ВАРСЕГОВА
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Пропавший Влад Бахов.Пропавший Влад Бахов.
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На месте поисков 16-летнего Влада Бахова обнаружен труп неустановленного мужчины. От поисковиков известно, что его нашли в канале рядом с рекой Гобза в 1,5 километрах от места вечеринки.

Пока никто не решается заявлять, что это тело Влада. Дело в том, что в месте обнаружения трупа поисковики работали не раз и, по их словам, еще весной и летом изучили там каждый метр. Остается только гадать: или это труп другого человека, или же после недавних наших публикаций об этой истории и бурной реакции на нее даже со стороны московских силовых структур, некие злоумышленники взяли и подбросили тело, которое ранее могло быть спрятано где-то в ином месте? Зачем? Тут может быть несколько вариантов: скорей уж замять эту историю. Или боязнь, что труп обнаружат в том месте, откуда будет проще раскрыть истинную картину гибели подростка.

Однако есть и другое мнение. Весной и летом канал, в котором сегодня обнаружили тело, был полноводнее, поэтому поиски не дали результата. К зиме вода ушла, и тело оказалось на поверхности.

Уголовное дело по поиску Влада Бахова на днях было передано в Центральный аппарат СК России.

- Все комментарии будут позже, - сказала нам по телефону официальный представитель следкома Светлана Петренко.

Из неофициальных источников нам подтвердили, что тело найдено и его передают на экспертизу.

Напомним, 16-летний житель Смоленска Владислав Бахов пропал 6 апреля во время молодежной вечеринки за городом в Демидове. Компания из 13 человек празднована день рождения одного из ребят. Влад много выпил, ему стало плохо. Около 19.00 он отошел на минутку в лес и не вернулся. Ребята начали искать друга, но не нашли. Только ближе к ночи они заявили о пропаже парня в полицию, а после его отцу Андрею.

В этой истории изначально было немало странностей и нестыковок. Одна из загадок, например, категоричный отказ друзей Влада и их родителей общаться с журналистами. Странное поведение подростков зародило подозрение, что они могли быть причастны к пропаже Влада. Наше расследование по этой истории читайте здесь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Под Смоленском в районе поисков Влада Бахова предположительно нашли тело

Труп человека находился в полутора километрах от места, где проходила вечеринка подростков (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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